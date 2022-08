Maman se défend après qu’une vidéo sur la tache de naissance de son fils au laser suscite des critiques sur TikTok

Une mère australienne a été la cible de réactions négatives après avoir fait enlever une tache de naissance sur le visage de son fils.

TikToker, Brooke Atkins, a fièrement partagé son fils, Kingsley, et son parcours de santé, mais est devenu le sujet de la pêche à la traîne en ligne après avoir révélé le traitement que son fils subissait.

La mère a été critiquée pour avoir apposé au laser une tache de naissance sur le visage de son bébé.

En voyant la vidéo d’Atkins sur le premier traitement au laser de Kingsley dans une clinique de la peau, les téléspectateurs ont été consternés par l’action de la mère – mais ont mal compris la réalité de la situation.

« Le médecin a traversé le processus avec nous et j’ai dû partir, mais même dans la salle d’attente, je pouvais l’entendre crier et j’ai dû quitter toute la clinique en braillant les yeux », a déclaré Atkins à propos de l’expérience.

Un utilisateur a écrit: «Je pense que c’est tout simplement faux. Ils devraient attendre qu’il ait 18 ans et décider eux-mêmes s’il [wants] il a été supprimé ou non.

Un autre utilisateur a écrit : « Je comprends pourquoi vous voudriez le faire, mais je ne pouvais pas le faire, surtout lorsque le [birthmark] ne lui fait pas du tout mal, c’est pour des raisons purement esthétiques.

Mais Atkins n’a pas tardé à défendre ses actions, mettant les critiques à leur place.

La mère a expliqué que la tache de naissance de son bébé peut causer des problèmes de santé.

Atkins a mentionné que la tache de naissance couvrant le visage de Kingsley s’appelle une tache de naissance de tache de porto. Elle a en outre mentionné que ces taches de naissance ne s’estompent pas ou ne disparaissent pas, au lieu de cela, elles s’assombrissent avec le temps et peuvent également causer de nombreux problèmes de santé.

Elle a déclaré: «Plus ils sont jeunes, mieux c’est pour commencer le laser car il est plus frais sur leur peau et il est moins têtu. Au fil du temps, il deviendra plus têtu et aura besoin de plus de séances à l’avenir.

Atkins a également évoqué le fait qu’elle ne l’avait pas fait à des fins esthétiques.

Elle a dit : « Je pense qu’il est le plus beau garçon du monde entier. Il n’y a aucun doute à ce sujet… si je ne savais pas ce qu’une tache de porto ferait à une personne, alors je la laisserais sur son Visage. »

Elle a également mentionné que la décision de laser la tache de naissance n’a pas été prise sur un coup de tête. La mère a fait des recherches approfondies et y a beaucoup réfléchi.

Les taches de vin de Porto peuvent entraîner des déformations faciales, un glaucome et des problèmes neurologiques au fil du temps si elles ne sont pas traitées, d’où la décision de la mère.

« Alors peut-être que vous comprenez un peu mieux maintenant pourquoi nous avons commencé le processus de traitement au laser et à moins que vous n’ayez un enfant qui a une tache de vin de porto, recherchez le syndrome de Weber et le glaucome », a déclaré Atkins.

« Vous n’avez pas le droit de laisser ce genre de commentaires. »

Sanika Nalgirkar est une rédactrice d’actualités et de divertissement basée à Seattle. Elle est titulaire d’une maîtrise en création littéraire. Voir plus de ses écrits sur son site Web.