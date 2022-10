Maman refuse d’utiliser les fonds du collège de sa fille pour payer son mariage

Une mère en ligne a expliqué qu’elle avait créé un fonds universitaire pour chacun de ses quatre enfants, mais que sa fille aînée souhaitait utiliser son fonds universitaire pour payer son futur mariage et sa future maison.

La mère refuse puisque l’argent est réservé à l’éducation seulement — maintenant elle se demande si elle a tort.

Elle a partagé son histoire sur le fil subreddit, « r/AmItheA–-hole » (AITA), cherchant l’opinion d’autres utilisateurs concernant la situation.

Les utilisateurs avaient le choix de lui donner une note « Vous êtes le trou A– » (YTA) s’ils pensaient qu’elle avait tort ou une note « Pas le trou A– » (NTA) s’ils pensaient qu’elle ne l’était pas.

La femme a partagé que sa fille voulait utiliser les fonds de son université pour payer son mariage.

La femme de 43 ans a commencé son poste en fournissant quelques informations sur sa famille.

Elle a partagé qu’elle avait quatre enfants, El, 22 ans, Katie, 17 ans, Cam, 15 ans et Isla, 5 ans – elle est actuellement enceinte de son cinquième enfant.

« Mon mari et moi avons commencé à ajouter des fonds à l’université chaque mois pour chacun de nos enfants à peu près dès que nous avons découvert que nous étions enceintes », a écrit la femme.

Elle a ajouté que son mari avait un travail réussi et que chacun des fonds était « plus que suffisant » pour que chacun de leurs enfants puisse aller à l’université.

Ils n’ont jamais informé leurs enfants des fonds qu’ils avaient mis de côté pour eux.

La fille de la femme a abandonné l’école après être tombée enceinte.

La femme a révélé que sa fille aînée, El, était tombée enceinte à l’âge de 16 ans et avait fini par abandonner l’école.

« J’étais très déçue mais j’ai compris », a écrit la femme. « Cependant, j’avais l’impression qu’elle reviendrait plus tard, mais elle n’a pas l’intention de le faire. »

Maintenant, El est fiancée au père de son premier enfant et ils en ont un autre en route.

Ils ne prévoient pas de se marier officiellement jusqu’à ce qu’ils puissent se permettre un mariage.

« Ils allaient bien financièrement pendant un certain temps, mais à cause du marché en ce moment, ils ont du mal parce qu’El ne peut pas trouver de travail car elle n’a pas de diplôme, nous leur avons donc prêté de l’argent », a expliqué la femme. .

Pendant ce temps, la deuxième fille aînée de la femme, Katie, a récemment été acceptée à l’université.

Après l’annonce de son acceptation, les informations sur le fonds universitaire qui avait été mis en place pour elle ont également été diffusées.

Lors d’une récente discussion entre El et Katie, Katie a révélé à sa sœur qu’elle utiliserait les fonds de son université quand El a demandé comment elle prévoyait de payer ses études.

« J’étais dans la pièce pendant qu’ils parlaient et cela m’a fait paniquer », a écrit la femme.

Elle a partagé qu’elle et son mari avaient l’intention d’utiliser le fonds du collège d’El et de le répartir entre l’éducation des enfants restants.

Quand El a demandé à sa mère si tous les enfants avaient un fonds pour l’université, la femme lui a dit la vérité.

El voulait utiliser l’argent pour subvenir à ses besoins, à ceux de son fiancé et de son enfant au lieu d’une éducation.

« Elle était vraiment excitée et est allée appeler son fiancé et lui annoncer la bonne nouvelle », a écrit la femme.

La femme a dit à sa fille qu’elle ne pouvait pas avoir l’argent à moins qu’elle ne prévoie de l’utiliser pour l’université, bouleversant El qui a fini par quitter la maison.

« Le lendemain, je reçois un appel d’El, elle pleurait et me suppliait de lui laisser les fonds pour qu’elle puisse enfin payer un acompte et peut-être même un mariage », a expliqué la femme.

« Je lui ai dit qu’elle pourrait avoir l’argent si elle retournait à l’école et que l’argent qui lui restait pourrait l’utiliser pour ce qu’elle voulait. »

El a soutenu avec sa mère que c’était son argent et qu’elle avait le droit de le dépenser comme bon lui semblait.

« Je lui ai dit que c’était MON argent et que c’étaient mes conditions et elle a raccroché », a déclaré la femme.

Par la suite, la famille du fiancé de sa fille a commencé à harceler la femme et son mari pour avoir refusé de laisser l’argent à sa fille.

« [They are] nous appelant des trous et beaucoup d’autres noms », a partagé la femme. « Dire que tout va être gâché si elle ne l’utilise pas, la prépare à l’échec, etc.. »

La femme a ajouté que son père pensait que le fonds de l’université devrait être remis à El car elle et son mari « l’ont gardé pour elle après tout ».

La femme a demandé aux autres utilisateurs de Reddit si elle avait tort de ne pas permettre à El d’avoir accès à l’argent à moins qu’elle ne l’utilise à des fins éducatives.

Les redditors ont soutenu la décision de la femme et l’ont déclarée « NTA ».

« NTA… Ce n’est pas son argent, c’est votre argent qui est une sorte de cadeau pour votre fille sous condition – elle ne remplit pas la condition, donc elle n’a pas son mot à dire. » un utilisateur a écrit.

« Vous ne lui refusez pas le fonds, vous lui demandez simplement de remplir la condition. Si vous mettez une exception pour un enfant, vous devrez également le faire pour les autres si quelque chose change à l’avenir.

Certains pensaient qu’El n’avait personne d’autre à blâmer qu’elle-même pour sa situation financière actuelle.

« Non. Sa fille a choisi d’avoir et de garder le bébé. L’argent a été mis de côté pour l’ÉCOLE », a commenté un utilisateur.

« Sa fille peut aller au palais de justice et se marier. Ce n’est pas à la mère de payer pour un mariage. NTA. »

« C’est fou pour moi que les gens pensent qu’elle devrait recevoir l’argent. Elle fait des choix d’adulte, comme avoir plus d’enfants et se marier, mais s’attend à ce que ses parents le financent. Où cela se termine-t-il ? » un autre utilisateur a souligné.

