Maman refuse de laisser sa fille emménager après que son propriétaire ait augmenté son loyer – dit qu’elle doit « prendre soin d’elle-même »

Une mère est qualifiée de « pire » après avoir dit à sa fille qu’elle n’était pas autorisée à retourner vivre avec elle.

Publiant sur le subreddit « r / AmItheA–hole » (AITA) – un forum où les utilisateurs essaient de déterminer s’ils se sont trompés ou non dans une dispute qui les dérangeait – elle a expliqué que sa fille avait déménagé il y a trois ans avec son petit ami et les deux ont obtenu un appartement.

En raison de circonstances imprévues, cependant, sa fille de 25 ans a maintenant demandé à retourner vivre avec ses parents.

Sa mère refuse de laisser sa fille réemménager après que son propriétaire ait augmenté son loyer de 40 %.

Dans son article sur Reddit, elle a expliqué que sa fille et son petit ami étaient ensemble depuis quatre ans avant de décider d’emménager ensemble.

« Ce n’était pas comme si elle s’était enfuie avec un gars qu’elle venait de rencontrer. Nous avons soutenu sa décision, elle était assez âgée et travaillait à plein temps », a-t-elle écrit.

Cependant, le loyer dans la région où ils vivent a augmenté et le propriétaire de sa fille a récemment augmenté son loyer de plus de 40 % en l’espace de trois mois.

Maintenant, elle et son petit ami ne peuvent plus continuer à vivre dans leur appartement.

« Le problème est qu’ils ne nageaient pas exactement dans l’argent avant cela, ils n’en ont pas vraiment assez pour le premier dernier et la sécurité avec le marché, pas qu’il y ait beaucoup dans leur gamme de prix. »

Comme solution, la fille de la femme et son petit ami ont décidé de réemménager avec ses parents pendant plusieurs mois tout en économisant plus d’argent pour déménager, mais les parents de son petit ami ont également refusé de l’accueillir.

« Alors ils ont proposé une idée, elle reviendrait vivre avec nous, lui avec ses parents, et ils économiseraient et partiraient dans 6 mois maximum. »

Elle et son mari trouvent cependant « inapproprié » de laisser leur fille de 25 ans réemménager avec eux, arguant qu’elle est une adulte qui doit « apprendre à prendre soin d’elle-même » et ne pas compter sur « l’aumône ». de ses parents. »

Leur fille a même proposé de payer un loyer pendant qu’elle vivait avec eux, mais leur seule condition pour accepter était si elle « acceptait de payer la moyenne du marché plus sa part des services publics ».

Si leur fille était obligée de payer ce montant, cela signifierait qu’elle ne pourrait pas économiser le montant d’argent dont elle a besoin pour déménager avec son petit ami.

Puisqu’ils ne laissent pas leur fille réemménager, elle est maintenant obligée de partager un appartement de deux chambres avec six colocataires, dont certains, selon elle, sont « incomplets ».

« Je ressens pour elle, mais je pense toujours que c’est sa responsabilité. À ce stade, elle n’appelle plus beaucoup et je crains que cela n’ait eu un impact sur notre relation. »

La plupart des utilisateurs de Reddit qui ont commenté le message de la femme ont convenu qu’elle avait tort.

« Votre fille est adulte, mais c’est toujours votre fille ? Elle ne compte pas sur les aumônes. On lui propose de payer un loyer », a écrit un utilisateur.

« Tu vas vraiment lui faire payer la moyenne du marché pour vivre à la maison ? Elle t’a même donné un échéancier. Je pense que tu es déraisonnable.

Un autre utilisateur a ajouté : « Vous pensez que vous lui donnez une leçon de vie. Ce que vous faites en réalité, c’est abandonner votre enfant et l’exposer au mal. »

« Votre fille semble être une femme très responsable », a ajouté un troisième utilisateur.

Histoires liées de YourTango :

« Elle a déménagé après avoir été avec son partenaire pendant plus de 4 ans et a un travail à temps plein pour subvenir aux besoins de sa propre famille et vivre [at] maison. »

« Comment peut-elle se remettre sur ses pieds si vous vous comportez comme ça. »

Un quatrième utilisateur a fait remarquer : « Elle se sent probablement seule et trahie et vous, sa mère, lui avez fait ressentir cela. Félicitations, vous lui avez appris à ne pas compter sur vous. »

Nia Tipton est une écrivaine vivant à Brooklyn. Elle couvre la culture pop, les questions de justice sociale et les sujets d’actualité. Suivez-la sur Instagram et Twitter.