Maman publie TikTok après avoir tué sa fille de 3 ans

Une mère qui a été emprisonnée pour avoir tué sa fille de trois ans a posté des TikToks de sa danse et a dit qu’elle avait « fâché » dans les semaines qui ont suivi la mort de son enfant.

Nicola Priest, 23 ans, a été condamné la semaine dernière à 15 ans de prison pour homicide involontaire. Sa fille, Kaylee-Jayde, a été retrouvée morte avec des blessures à la poitrine et à l’abdomen dans leur appartement de Birmingham, en Angleterre, en août 2020.

L’ex-petit ami de Priest, Callum Redfern, a également été condamné à 14 ans pour homicide involontaire. Il est rapporté que le couple a battu Kaylee-Jade à mort après qu’elle ne s’est pas endormie pendant qu’ils essayaient d’avoir des relations sexuelles.

Qu’a posté Nicole Priest sur TikTok après avoir tué sa fille ?

Dans les semaines et les mois qui ont suivi la mort de sa fille, Priest a publié plusieurs TikToks d’elle dansant et rendant hommage à sa fille.

Priest a rendu hommage à Kaylee-Jade.

Le 7 septembre, Priest a publié sur Tiktok un diaporama d’images sur la chanson « Dancing In The Sky » avec la légende « rip my baby ».

10 jours plus tard, elle en a téléchargé un pleurant dans ses mains alors qu’elle chantait une chanson qui disait: «Je suis désolée maman et papa. Je sais que je me suis trompé. J’aurais dû faire, j’aurais dû faire mieux.

La dernière vidéo que Priest a publiée sur Kaylee-Jayde a suivi 4 jours plus tard. Un diaporama de photos de la petite fille souriante avec « Quand je te regarde » en train de jouer.

Priest a écrit qu’elle avait manqué sa fille, la date de sa mort, et « Rip ma chérie maman t’aime ange » pendant que la musique continue.

Priest a partagé plusieurs vidéos de danse.

Le ton de deuil n’a pas duré longtemps car Priest a rapidement commencé à partager des vidéos de synchronisation labiale et de danse. Les vidéos sous le feu ont Priest dansant sur « You Got It » de Vedo.

Le prêtre danse sur les paroles en disant qu’il est temps de « Concentrez-vous sur moi ». Elle a sous-titré la vidéo, « Ressent-moi pour une fois. »

Cela a beaucoup indigné qu’elle ait eu l’audace de se concentrer sur elle-même après avoir tué sa propre fille.

Le prêtre aurait déjà abusé de Kaylee-Jayde.

Il a été révélé que la fille du prêtre avait des blessures non traitées et non documentées de côtes cassées, de fractures au bas de la jambe et d’un sternum cassé.

Priest et Redfern ont également envoyé un texto à propos de Priest voulant tuer Kaylee-Jayde pour être entré dans le salon et la cuisine. Dans un texte, Redfern demande à Priest de la frapper pour lui.

Lors du procès, des voisins ont témoigné que lorsque Kaylee-Jade a pleuré, ils ont essayé de «la noyer en pleurant avec de la musique» et qu’une fois après une forte détonation, on a entendu Priest dire qu’elle leur dirait qu’elle était tombée du lit.

Le père de son petit ami, Andrew Redfern, a même déclaré que « Nikki est une mère diabolique, elle ne mérite pas d’enfants ».

Il a ensuite expliqué en détail que Kaylee-Jayde avait besoin de changer sa couche et Priest a refusé de le faire, choisissant plutôt de finir de fumer.