Maman prétend que la cible « poursuit un programme » après avoir traversé la section des garçons colorés

Une maman sur TikTok a été choquée de découvrir ce qu’elle a trouvé dans la section des vêtements pour garçon de sa cible locale – à tel point qu’elle a décidé de publier à ce sujet sur TikTok.

Bien que la vidéo originale ait été supprimée, probablement à cause du contrecoup qu’elle a reçu, les gens ont pu l’assembler, l’enregistrer et la republier partout sur Internet pour que d’autres puissent la voir.

Elle pense que Target « fait avancer un programme » à cause de la section colorée des garçons.

Au début de la vidéo, la mère (@goddess_domoo) demande à un employé anonyme de Target où se trouvait la section des garçons, ce à quoi elle a répondu « c’est ici. Tout cela ici, toujours.

Elle dirige la caméra vers les vêtements du garçon et demande avec incrédulité : « C’est la section des garçons ? Wow », montrant les chemises et les pantalons qui occupent les gradins.

Il était clair de voir quel était le problème de la mère avec les vêtements, car l’une des chemises avait un arc-en-ciel dessus et une autre avait beaucoup de violet et de rose dessus.

La maman se déplace de l’autre côté de l’étalage pour regarder les chemises là-bas, demandant encore une fois « est-ce aussi la section des garçons ? Vous vous moquez de moi, wow. C’est la section des garçons.

Les chemises de l’autre côté de l’écran présentent des options plus colorées – des t-shirts roses avec l’un d’eux représentant ce qui semble être un requin avec des fleurs sur la tête devant un fond coloré. Une autre chemise a une terre caricaturale entourée d’un arc-en-ciel, mais juste à côté, il y a une chemise qui dit « Mon père est mon [superhero]” avec une photo d’un super-héros et un fond bleu.

Se référant à la chemise de super-héros, elle dit « Oh, hé ! Nous avons une chemise de garçon. Cela, cependant, semble être la seule chemise qu’elle a approuvée.

Après avoir haleté devant un autre ensemble chemise et short rose, elle révèle le but de sa vidéo.

« Maintenant, si ce n’est pas pousser un ordre du jour, je ne sais pas ce que c’est. C’est malade », dit-elle à la caméra. « Cible, fais mieux. Oui, nous sommes à Target. Regarde ça – pour que tu puisses ressembler à ta sœur, n’est-ce pas quelque chose ? »

Cela semble être un cas clair de la récente panique trans qui a balayé la nation – soit cela, soit simplement une façon homophobe/toxiquement masculine de voir les choses.

Les chemises et les shorts ont simplement beaucoup d’options colorées, certains peuvent avoir des fleurs, des insectes ou des dinosaures, mais cela ne devrait pas avoir d’importance. Le but d’avoir une gamme de couleurs n’est pas de pousser un programme, c’est de donner des options aux enfants. Peut-être qu’ils n’aiment pas les chemises bleues, y a-t-il quelque chose de mal à ce qu’ils en portent une rose à la place ?

Les vêtements n’ont rien à voir avec le genre ou la sexualité – il s’agit d’expression et de se sentir à l’aise.

Même si elle a supprimé la vidéo originale, elle a été republiée et critiquée en ligne.

« De nombreux parents, moi y compris, sont ravis de trouver des T-shirts de garçons qui ne sont pas couverts de crânes et de pygargues à tête blanche commettant des crimes de guerre », a écrit un parent dans les réponses d’un Tweet.

« Alors, ne les achetez pas. Les magasins regorgent de choses que vous n’avez pas à acheter. Juste [don’t]. Ce type d’offensé est un choix », a écrit un autre utilisateur.

Une personne a même cousu le TikTok et a souligné à quel point la mère semblait plus préoccupée par les vêtements colorés que par la sécurité de son propre enfant alors qu’elle s’éloignait du panier dans lequel son enfant était assis.

Non seulement cela, mais le siège d’appoint qu’elle utilisait ne devrait pas être fixé à l’avant du chariot comme elle l’avait fait.

Histoires liées de YourTango :

Espérons que la maman a vu l’erreur de ses manières à en juger par le fait qu’elle a supprimé sa vidéo et son compte, mais cette mentalité dangereuse est toujours très vivante dans de nombreux endroits aujourd’hui et a des impacts catastrophiques.

Bien que le port d’une chemise rose ne change pas le sexe ou la sexualité de quiconque, si un enfant s’identifie comme faisant partie de la communauté LGBTQ, le soutien et l’affirmation des membres de sa communauté peuvent lui sauver la vie.

Selon l’enquête nationale 2022 du projet Trevor sur la santé mentale des jeunes LGBTQ, 45 % des jeunes LGBTQ ont sérieusement envisagé de tenter de se suicider au cours de l’année écoulée. Cependant, les jeunes qui ressentaient des niveaux élevés de soutien dans leur famille et leur communauté ont déclaré avoir tenté de se suicider à des taux considérablement plus faibles que ceux qui ressentaient un soutien faible ou modéré.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou des idées suicidaires parce que vous ne vous sentez pas soutenu en raison d’une identité LGBTQ+, The Trevor Project offre une assistance 24h/24 et 7j/7 de la part de conseillers via leur chat en ligne, en envoyant un SMS au 678-678 ou en appelant le 1 -866-488-7386.

Isaac Serna-Diez est un rédacteur en chef adjoint qui se concentre sur le divertissement et l’actualité, la justice sociale et la politique. Suivez ses coups de gueule sur l’actualité sur son Twitter.