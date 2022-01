Maman prend les lunettes de sa fille après avoir volé l’inhalateur à un camarade de classe

Une mère demande si elle a tort d’avoir pris les lunettes de sa fille pendant une journée après avoir appris que sa fille avait détruit l’inhalateur d’un camarade de classe.

La mère a décrit comment sa fille Maddie, âgée de 15 ans, avait volé l’inhalateur d’une fille avec un groupe de ses amis.

La camarade de classe a commencé à tomber malade mais, heureusement, l’école avait une réserve pour elle.

« Parce que l’incident était si grave et aussi parce que Maddie et ses amis tourmentaient cette fille depuis un certain temps, cela a entraîné l’expulsion de Maddie de l’école », a expliqué la mère horrifiée.

« Elle commencera quelque part différemment à la fin de l’été. Les parents de l’autre fille ont presque impliqué la police mais ont heureusement décidé de ne pas le faire. »

Cependant, Maddie croyait apparemment que ce n’était pas grave et qu’ils venaient juste de « déconner ».

Après que la mère eut appris ce qui s’était passé, elle prit les lunettes de Maddie en guise de punition.

Elle a également pris les deux paires de rechange de sa fille dans sa chambre, la laissant sans lunettes.

« Maddie n’est pas aveugle sans ses lunettes, mais c’est assez gênant pour elle. Si elle veut regarder son téléphone par exemple, elle devra le tenir très près de son visage », a écrit la maman.

« Maddie était très frustrée ce jour-là, et je pensais qu’elle avait appris ce que l’autre fille ressentait lorsque son inhalateur avait disparu. J’ai rendu les lunettes à la fin de la journée et tout semblait OK. »

Cependant, le père de Maddie a été horrifié par la punition.

La mère de Maddie pensait que cela lui avait appris une leçon sur ce que le camarade de classe avait pu ressentir.

Mais, quelques semaines plus tard, elle a reçu un appel du père de Maddie, son ex. Elle dit qu’il «m’a appelé, furieux de ‘ce que j’ai fait’ à ‘sa fille’. Il a commencé à dire qu’il voulait que Maddie vienne vivre avec lui.

À la fin du fil, la mère demande alors si elle est le trou du cul.

De nombreux commentateurs disent que la punition de Maddie aurait dû être plus sévère.

L’histoire a été publiée à l’origine en août 2021, mais a depuis été supprimée de la colonne par les modérateurs de l’AITA.

Le premier commentaire dit : « Cette collègue asthmatique à 100% et porteuse de lunettes ici, elle aurait pu tuer la pauvre fille de l’école n’avait pas d’inhalateur de rechange, perdre ses lunettes pendant une journée n’était rien en comparaison de ce qu’elle a fait. »

Danigirl3694 poursuit en expliquant ce qu’elle aurait fait dans cette situation.

« Si j’étais OP, je ferais soit 1. La faire travailler dans un service pour les personnes souffrant d’asthme / de difficultés respiratoires afin qu’elle puisse voir les effets de première main et si ce n’était pas possible, elle passerait quelques bons jours à faire des recherches sur l’asthme puis écrire un très long essai sur ce qu’est l’asthme, ses effets mortels sans médicament et pourquoi ce qu’elle a fait était mal et comment cela aurait pu coûter la vie à quelqu’un », a déclaré le commentateur.

« Ensuite, je lui demanderais d’écrire une très longue lettre d’excuses à la fille et de lui faire payer l’inhalateur qu’elle a détruit. »

Plusieurs semblaient être d’accord avec cette idée.

Par exemple, Emilija80 a dit : « Absolument. Quand j’étais en 7e, un camarade de classe est décédé d’une crise d’asthme en faisant du sport. Il n’avait pas eu d’attaque depuis longtemps et étant enfant, il s’est contenté de porter son inhalateur. »

« C’était samedi, donc le bureau de l’école était fermé à clé où ils gardaient des pièces de rechange. Il est décédé devant tous les enfants et les parents avant l’arrivée de l’ambulance. Cela a détruit sa famille et dévasté la communauté. Son père n’a pas pu manger pendant des mois et a été hospitalisé avec la malnutrition. Ce n’est pas une blague. Des gens meurent d’asthme tous les jours. J’ai de l’asthme et ne pas pouvoir respirer est terrifiant. »

Beaucoup semblaient également croire que Maddie aurait dû passer au moins un peu de temps en prison.

Un commentateur a déclaré: « 100% Maddie légitime a besoin d’un peu de temps en prison pour apprendre que les actions ont des conséquences. Avant que quelqu’un ne dise que la mettre dans une institution ne fera qu’empirer les choses, je dirais qu’elle ne va nulle part (ou pire) aussi vite qu’elle est.

Qu’en penses-tu? La mère avait-elle tort ?

