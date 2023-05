Maman partage la réaction de sa fille après que son père lui ait promis de venir la chercher et de lui acheter un cadeau mais ne l’a jamais montré

La vidéo déchirante d’une mère montrant sa fille en larmes, alors qu’elle la ramenait chez elle, met en lumière certains des problèmes auxquels les mères célibataires sont confrontées lorsque l’autre parent de leur enfant les laisse tomber.

Alyssa est une mère célibataire qui travaille et utilise son compte TikTok pour montrer les réalités de la coparentalité et élever des enfants heureux lorsqu’un parent ne tient pas ses promesses.

L’institutrice est maman d’une petite fille et fait partie des 80% des ménages monoparentaux dirigés par des mères. Aujourd’hui, 1 enfant sur 4 de moins de 18 ans, soit un total d’environ 13 millions, est élevé sans père.

Dans une vidéo TikTok, la mère célibataire a partagé la réaction de sa fille face au refus de son père de se présenter aux visites.

Dans la vidéo d’Alyssa, elle a filmé sa fille en train de pleurer et de dire « Il ne veut pas venir me voir ». En tant que parent, comment êtes-vous censé gérer le fait de voir votre enfant en larmes pour quelque chose d’aussi difficile à expliquer ? N’importe qui serait contrarié si quelqu’un à qui il tenait ne se présentait pas systématiquement pour lui, et pour les enfants, cela peut être particulièrement blessant et déroutant.

« Quand le père de ma fille a promis de venir la chercher pour lui acheter une maison de rêve Barbie et qu’il ne s’est jamais présenté », écrit-elle dans la légende de la vidéo, « les pères absents n’ont aucune idée à quel point ils blessent réellement leurs enfants ».

Peu importe pourquoi le père de l’enfant n’a pas pu se présenter, il a clairement laissé tomber sa fille. À en juger par la légende le qualifiant de « père absent », il semble très probable que ce n’était pas la première fois que quelque chose de similaire se produisait.

Les commentateurs du message d’Alyssa se sont précipités pour offrir consolation et empathie.

Les commentaires sur le message d’Alyssa ont exprimé leur sympathie envers sa fille, certains utilisateurs partageant comment ils avaient vécu des expériences similaires. Beaucoup d’autres se sont portées volontaires pour acheter à l’enfant la maison de rêve Barbie qu’elle voulait. « Nous sommes ses nouvelles tantes », a déclaré un commentateur.

Quelques personnes ont conseillé à Alyssa d’arrêter de dire à sa fille si son père prévoyait de se présenter car les opportunités qu’il avait manquées avaient déjà causé tant de dégâts. « Je suis passé par là avec mes bébés », a déclaré un commentateur. « J’ai arrêté de dire à mes enfants qu’il venait, ils ont juste été surpris quand il s’est présenté. » Un autre a dit « Ne lui dites pas qu’il vient », ce à quoi Alyssa a répondu : « Je le fais maintenant et elle va beaucoup mieux et n’a besoin que de moi dans sa vie. »

Les mères célibataires représentent une grande partie des parents aux États-Unis.

Les effets d’avoir un père absent peuvent être extrêmement préjudiciables. Selon l’Université de la Colombie-Britannique, les enfants dont les pères sont absents font face à des difficultés d’adaptation sociale plus tard dans la vie à des taux plus élevés que les enfants dont les pères sont actifs dans leur vie. D’autres caractéristiques comprennent le fait de sauter l’école et de mauvaises notes, de commettre des crimes à un jeune âge, la promiscuité et de mauvaises relations futures.

L’absence d’un parent impose également un fardeau important à l’autre. Selon le Bureau du recensement des États-Unis, les États-Unis ont le taux le plus élevé d’enfants vivant dans des familles monoparentales au monde.

Les mères célibataires aux États-Unis font face à une pression écrasante. Selon Single Mother Guide, les mères célibataires aux États-Unis travaillent plus mais ont des taux de pauvreté plus élevés que les mères célibataires dans d’autres pays à revenu élevé en raison de divers facteurs, notamment les bas salaires, le manque de congés payés, les dépenses de logement et de garde d’enfants, et inégalités salariales.

Malgré toutes ces difficultés, les mères célibataires comme Alyssa font de leur mieux pour prendre soin de leurs enfants, et comme l’indique l’effusion de soutien sur son TikTok, nous sommes là pour elles.

