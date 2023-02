Maman partage la façon « géniale » dont elle calme les crises de colère de son tout-petit en quelques secondes et d’autres mères la remercient

Une mère d’un enfant en bas âge sur TikTok a partagé une vidéo de la façon dont elle et son fils travaillent à travers des crises de colère avec des stratégies d’autorégulation et les téléspectateurs qui ont leurs propres enfants la louent.

Ce type de parentalité a souvent été qualifié de « parentalité douce » et a rencontré à la fois le soutien et les critiques des autres parents.

Dans ce cas, les méthodes utilisées par les défenseurs de la « parentalité douce » ont fonctionné avec succès, mais d’autres parents ont eu des sentiments mitigés à propos du style parental.

La vidéo de l’utilisateur de TikTok @bareyoursoul montre son fils se calmant après une crise de colère.

L’enfant commence par se mettre dans un état de détresse, pleurant et incapable d’expliquer ce qu’il veut ou ce dont il a besoin, mais ensuite sa mère intervient pour lui parler.

Elle s’assoit par terre avec lui et lui demande de respirer profondément, puis de « secouer », en agitant les bras pour dissiper l’énergie.

Sa mère dit alors « écoutez les oreilles », et elle et son fils pointent leurs oreilles. Elle explique dans le texte de la vidéo : « De cette façon, il sait qu’il a toute mon attention et que j’ai la sienne. »

Après quelques secondes, les yeux larmoyants de son fils semblent plus concentrés et il est capable d’expliquer ce qui l’a bouleversé en premier lieu. Il avait voulu une collation spécifique, celle que sa maman est maintenant en mesure de lui fournir.

Une fois qu’elle lui a expliqué cela, il prend une autre profonde inspiration, secoue à nouveau ses bras, puis les deux sont capables de passer à autre chose.

D’autres utilisateurs de TikTok dans les commentaires partagent leurs réflexions.

Une maman a répondu « GRAND JOB MAMAN !!!!! L’autorégulation est TELLEMENT importante et vous lui avez si bien appris !!!

Une autre mère a partagé sa stratégie consistant à demander à son enfant de nommer des objets selon des critères qu’elle a définis pour aider à « faire apparaître des ondes cérébrales totalement différentes ».

Un autre commentateur a déclaré que cette tactique n’avait pas fonctionné pour elle, en disant « J’ai essayé cette méthode exacte avec les enfants dont je suis la nounou et l’un des garçons m’a giflé. »

L’affiche originale a également ajouté un contexte supplémentaire dans les commentaires, expliquant qu’elle a pu enregistrer la vidéo car le conflit était relativement mineur et qu’il lui avait fallu beaucoup de temps, ainsi qu’à son fils, pour maîtriser cette méthode de gestion des crises de colère.

« Tous les bébés ne sont pas pareils, mais cela fonctionne si bien pour nous tous ! »

Cet exemple de parentalité douce est un excellent moyen de parler du débat actuel entourant ce style de parentalité.

La parentalité douce est la pratique d’un parent qui évite d’utiliser la colère pour rediriger son enfant chaque fois que quelque chose ne va pas, et enseigne plutôt à un enfant à comprendre et à réguler ses émotions.

Ce style de parentalité est devenu une tendance sur TikTok. Il a principalement pris son envol avec des personnes qui estimaient que leurs propres parents étaient cruels envers eux lorsqu’ils étaient enfants et, par conséquent, ne leur ont pas appris à gérer leurs propres émotions face à la lutte.

Ce n’est cependant pas quelque chose que chaque parent se sent capable de faire, ou même convient qu’il devrait faire.

Un utilisateur de Mumsnet soutient que réprimer entièrement la colère en tant que parent peut ne pas être sain pour l’enfant.

« Il y a des gens dans ce monde qui réagiront avec colère et [my child] doit le savoir », déclare-t-elle.

Cette mère croit qu’il est important que les enfants voient que leurs parents se fâchent aussi.

« La réalité est qu’à un moment donné, les parents se fâcheront contre leurs enfants », déclare-t-elle.

Elle explique en outre que lorsque ses enfants la voient se mettre en colère, ils la voient également passer à travers la colère, s’excuser pour ses actions, puis faire amende honorable avec les autres lorsqu’elle se trompe. Il est important que les enfants témoignent de ce processus et apprennent par l’exemple.

Une autre mère a écrit sur ses expériences dans l’éducation de neuf enfants et sur la façon dont elle est passée d’un horaire rigide à un horaire plus souple qui s’appuyait sur des techniques parentales douces.

Pour cette mère, la différence dans la parentalité a favorisé un environnement plus sain pour elle et ses enfants ; cela lui a donné une plus grande tranquillité d’esprit et l’a aidée à mieux se connecter avec ses enfants.

« J’ai lentement cessé d’essayer de forcer les choses et j’ai laissé nos journées couler », a-t-elle écrit. « Est-ce que quelqu’un veut me parler pendant une heure ? D’accord. Les enfants veulent jouer à un jeu ? Poursuivre. »

La création d’un horaire plus compréhensif et d’un environnement d’expériences de vie, plutôt que d’instructions strictes et de réponses soigneusement gérées, a permis à des conversations et des leçons plus significatives de se développer naturellement.

« Je ne peux pas leur dire de ne pas se crier dessus pendant que je crie. Je ne peux pas leur dire de se parler respectueusement si je leur réponds avec impatience ou agacement. Je ne peux pas leur dire de ne pas frapper pendant la fessée. La vie est un grand professeur. Vous saurez si vous le voulez ou non.

Cette mère admet qu’elle n’est pas parfaite et que parfois sa colère et sa frustration l’emportent toujours sur elle, mais dans l’ensemble, l’environnement dans sa famille a permis plus de compassion et de compréhension entre les membres de la famille.

La parentalité douce fonctionne pour certains parents et certaines familles.

Pour certains, c’est un outil de liberté dans l’ouverture de la communication dans le ménage entre parent et enfant. Pour d’autres, cela peut rendre les choses plus difficiles en faisant en sorte que le parent se sente coupable de ne pas être parfait.

Pour certains parents, une parentalité douce en vaut la peine. Pour d’autres, c’est un outil qui n’est finalement pas durable pour leur situation.

Chaque famille fonctionne différemment et chaque personne comprendra mieux ses besoins et ceux de ses enfants.

Ce qui compte, c’est que vous aimiez votre enfant et que vous vous aimiez vous-même, d’autres choses se mettront en place autour de cela.

