Maman parle de l’exploitation financière de son mari

Ce n’est certainement pas nouveau que le travail des mères au foyer passe trop souvent non seulement inaperçu, mais totalement inaperçu. Le mari d’une mère, cependant, a apparemment poussé ce manque d’appréciation à un extrême blessant.

Lorsqu’elle l’a filmé en train de la réprimander pour exposer son dénigrement et sa misogynie, cela a poussé des dizaines de femmes à se rassembler autour d’elle et à dénoncer la dynamique de son mariage pour ce qu’elle est : des abus.

La mère au foyer a secrètement filmé son mari affirmant qu’elle le lèche parce qu’elle n’a pas de travail.

Les vidéos TikTok de TikToker @ocean_dreamer_julie se sont principalement concentrées sur les hauts et les bas souvent humoristiques de la maternité. Mais après une pause d’un mois de l’application, elle est revenue avec une vidéo choquante qui a tout bouleversé.

« Quand vous voyez le patriarcat en action », a-t-elle légendé la vidéo. Les visuels ne disent pas grand-chose – Julie essaie évidemment de cacher le fait qu’elle filme – mais l’audio dit tout et plus encore. « Je fais quoi depuis 10 ans ? » On entend Julie demander avec colère à son mari. « Vous avez profité de mes revenus », répond-il avec colère.

« J’ai profité de vos revenus pendant dix ans, étant une mère au foyer, ce que vous vouliez que je sois », rétorque Julie.

Dans la légende de sa vidéo, Julie a écrit : « Je n’ai jamais publié publiquement les réalités de mon mariage de dix ans. » Mais comme elle l’a raconté, sa situation est tout sauf rare, en particulier parmi les femmes qui font partie de communautés religieuses dévotes, comme Julie elle-même. « Beaucoup de femmes mormones ne vont pas bien mais vivent dans des mariages comme celui-ci et souffrent en silence. Vous devriez vous inquiéter pour elles », a-t-elle écrit.

Bien sûr, des situations comme celle-ci ne se limitent pas aux mariages au sein de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours – ou de toute autre tradition de foi patriarcale, d’ailleurs. Comme le montrent clairement les réponses à la vidéo de Julie, les femmes de tous horizons se retrouvent piégées dans la même dynamique d’être punies pour avoir assumé les rôles qui leur ont été imposés.

De nombreuses femmes qui ont visionné la vidéo de Julie ont qualifié son mariage de violent et l’ont exhortée à partir.

« C’est exactement comme ça que ça se passe », a commenté une femme en réponse à la vidéo de Julie. « Ils vous forcent à quitter une brillante carrière, puis vous en veulent. » Julie a répondu qu’elle « n’est même jamais allée à l’université » en premier lieu, ce qui implique que le choix était celui qui était contre sa volonté et qu’on attendait d’elle.

Pour de nombreuses femmes qui regardent, une phrase particulière est venue à l’esprit – l’exploitation financière, considérée comme une forme de violence domestique. « C’est tellement décevant », a écrit une femme. « L’abus financier est une forme d’abus tellement méconnue ! » Julie a accepté – et a déclaré que l’exploitation financière est une autre dynamique trop courante chez les femmes qu’elle connaît. « Le nombre de femmes que je connais qui sont un [stay-at-home moms] et recevoir une allocation comme 20 € par semaine à dépenser pour elle-même est insensé », a-t-elle écrit. « C’est de l’abus financier. »

Les gens ont également été profondément troublés par le fait que le mari de Julie la réprimandait devant leurs enfants, ce qui, selon elle, est une tactique courante de son mari et qu’elle essaie d’utiliser pour modéliser un meilleur comportement pour ses fils. « Je me défends pour que les garçons n’apprennent pas que les femmes doivent se taire », a-t-elle écrit.

Mais des femmes qui étaient déjà passées par là l’ont pressée d’aller plus loin – de quitter son mariage dès qu’elle le pourrait. « Partir. Mon ex n’a pas apprécié le temps que j’ai passé en tant que mère au foyer et m’en a voulu tous les jours. Vous pouvez le faire seule, c’est plus facile, je vous le promets », a écrit une femme. Un autre était un peu plus simple. « Courez. Cela ne changera jamais. »

Julie a commencé à faire des plans pour quitter son mariage et a crédité le soutien qu’elle a reçu d’autres femmes en ligne pour l’avoir aidée à faire des changements.

Dans une vidéo de suivi, Julie sanglotait de chagrin et d’appréciation pour les femmes qui s’étaient exprimées pour valider son expérience et offrir de l’aide. « Dans les systèmes patriarcaux où les femmes apprennent que nous sommes responsables de l’éducation et de la prestation de soins », écrit-elle dans sa légende, « nous finissons souvent par nous négliger et ne savons pas comment demander de l’aide, quoi demander ou comment être d’accord pour recevoir il. »

Julie n’est bien sûr absolument pas seule dans cette expérience – non seulement la violence domestique est-elle scandaleusement courante, mais l’abus financier est une caractéristique d’un nombre stupéfiant de 99% des mariages abusifs selon la National Domestic Violence Hotline, et c’est souvent ce qui empêche les femmes de partir relations abusives ou d’y retourner si c’est le cas. Les mariages religieux comme celui de Julie ont également un problème particulièrement grave d’abus. Selon le groupe de réflexion de droite pro-mariage Institute for Family Studies, un mariage religieux sur quatre est abusif.

Bien que les enseignements de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours interdisent explicitement la violence et les abus dans le mariage, les membres de l’Église et ceux qui l’ont quittée ont signalé des schémas répandus de violence domestique liés à la structure patriarcale de la religion, combinés à des schémas d’inaction. par les responsables de l’Église lorsque des abus sont signalés. Ces dynamiques ont entraîné l’activisme des femmes actuellement et précédemment affiliées à l’Église pour repousser les dynamiques patriarcales et abusives que les femmes ont signalées.

Pour sa part, Julie semble être devenue l’une d’entre elles, et elle remercie ceux qui l’ont tendue pour la soutenir de l’avoir aidée à apporter des changements. « Le patriarcat ne peut survivre que lorsque les femmes sont isolées et se sentent impuissantes », a-t-elle écrit dans l’une de ses légendes. « Merci aux milliers d’entre vous (presque toutes des femmes) pour vos paroles encourageantes… Pour reprendre les mots de Glennon Doyle, « nous pouvons faire des choses difficiles… ensemble ». Nous ne devrions pas avoir à le faire seuls, nous n’avons jamais été censés le faire. »

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes aux prises avec la violence domestique ou conjugale, contactez la National Domestic Violence Hotline au 1-800-799-SAFE ou envoyez START au 88788.

