Maman parle de ce qui a causé la mort de sa fille de 10 ans sur un toboggan aquatique du Michigan

London Eisenbeis, une gymnaste de 10 ans qui aimait les chats, est décédée tragiquement d’un arrêt cardiaque après avoir roulé sur un toboggan aquatique de 273 pieds dans le Michigan.

C’est le plus grand toboggan du Splash Village de Zehnder à Frankenmuth.

Après avoir finalement été assez grande pour pouvoir faire le tour, l’excitation s’est avérée trop accablante et a envoyé son cœur dans un rythme anormal.

« Elle a donné à son père deux pouces vers le haut. Elle était tellement excitée de descendre cette diapositive parce qu’elle a attendu deux ans pour descendre cette diapositive, pour être assez grande, et sort le code du bas en bleu », a déclaré sa mère, Tina.

Londres, toujours positive, a ensuite été transportée à l’hôpital où elle a été mise sous assistance respiratoire et est décédée neuf jours plus tard, le 27 février.

Elle a été inhumée le 3 mars dans une robe qu’elle avait choisie pour sa danse papa-fille à l’école.

«Elle a été enterrée dans la robe», a déclaré Tina. «Je n’ai pas eu la chance d’acheter des chaussures. Elle ressemblait à un ange avec sa robe et sans chaussures. Elle ressemblait vraiment à une belle endormie.

Sa famille n’a appris qu’après sa mort que London souffrait du syndrome du QT long, une maladie rare qui peut provoquer des évanouissements, des convulsions ou même une mort subite.

Tina a récemment parlé de la mort tragique de sa fille pour informer et sensibiliser sur les maladies cardiaques «cachées» et l’importance des défibrillateurs.

S’ils avaient été utilisés à Londres, elle serait peut-être encore en vie aujourd’hui.

Les tentatives pour sauver la vie de Londres n’incluaient pas l’utilisation de défibrillateurs, qui auraient pu rétablir un rythme dans son cœur, selon Tina.

«Vous devez répondre, vous n’avez pas le temps d’attendre», a déclaré Tina. «Je pense que les gens ont peur des défibrillateurs, mais ils sont très faciles à utiliser. C’est ce qu’il faut pour ramener le rythme.

«La diapositive qu’elle a descendue a un son de battement de cœur au sommet qui, selon mon mari, la rendait encore plus effrayante», a déclaré Tina. « Qui aurait jamais pensé qu’elle sortirait du fond sans un? »

Tina et son mari, Jerry, ont créé une organisation à but non lucratif à la mémoire de leur fille et en son nom. La London Strong Foundation cherche à mettre l’accent sur l’intervalle QT long et d’autres maladies cardiaques afin de sauver des vies.

La fondation fait également un don aux centres de sauvetage pour animaux de compagnie, en l’honneur de Londres qui adorait profondément les chats.

Alors que le troisième anniversaire du décès de Londres approche, Tina a déclaré qu’il était difficile d’accepter les événements qui leur étaient arrivés.

« Je ne sais pas quand ça se sentira réel. J’ai l’impression qu’elle est à l’école en ce moment et j’attends qu’elle descende du bus », a déclaré Tina.

Dans un message aux autres parents, Tina a souligné l’importance de vivre l’instant présent.

«On ne sait jamais quand ça va arriver. Vous ne pensez jamais que cela vous arrivera et ce n’est pas un club dont vous voulez faire partie », a-t-elle déclaré. «Chérissez chaque instant que vous avez avec votre famille.»

Cliquez ici pour soutenir la London Strong Foundation.

Tomás Diniz Santos est un écrivain vivant à Orlando, en Floride. Il couvre des sujets d’actualité, de divertissement et de culture pop.