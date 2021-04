Maman organise une fête de 31000 € pour l’anniversaire de son fils de sept ans

À la fin, ils ont opté pour un mélange étrange entre les deux – oui, un thème disco pirate, avec un gâteau au trésor géant décoré de boules disco et le symbole sans armes nucléaires. Je ne sais pas ce que Jack Sparrow dirait, pour être honnête.

En plus de ce qui est sûrement le gâteau sur le thème pirate-disco le plus cher qui soit, Erin a également dépensé 3300 € (2390 €) sur « le plus grand accessoire de pirate de l’Utah » – un énorme bateau pirate.