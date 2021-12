Maman oblige les enfants à remettre l’ours en construction qu’ils ont fabriqué lors de la fête d’anniversaire de sa fille

Tout le monde sait que Build-A-Bear est probablement l’endroit préféré de tous les enfants où ils peuvent choisir un animal en peluche, l’habiller et le ramener à la maison avec eux.

Cependant, une fête Build-A-Bear ne s’est pas terminée avec les enfants qui ont ramené leurs ours à la maison, mais plutôt les enfants qui ont dû abandonner leurs peluches à l’enfant de 6 ans auquel ils ont assisté.

L’une des mamans à la fête a publié un article sur l’incident sur Reddit, intitulé « Fête d’anniversaire des enfants : est-ce normal ou ai-je droit ? »

Il n’a pas fallu longtemps pour que le message attire l’attention car la mère a détaillé une expérience bizarre qu’elle a eue après avoir emmené sa fille de 6 ans à une fête d’anniversaire dans un atelier Build-A-Bear.

Sur Reddit, elle a expliqué que la mère qui organisait la fête avait refusé d’autoriser les enfants à ramener leur Build-a-Bear à la maison.

La mère a expliqué qu’il y avait eu huit enfants au total, et l’invitation à la fête affirmait que chaque enfant fabriquerait son propre ours.

« L’invitation disait que chaque enfant (environ 8 au total) ferait un ours, et j’ai juste supposé qu’ils pourraient le ramener à la maison, puisque c’est ce qui s’est passé à un autre [Build-A-Bear] fête à laquelle je suis allé. Mon mari et moi avons même investi environ 30 dollars car nous savons que ces choses peuvent coûter cher », a écrit la mère.

Build-A-Bear propose quelques forfaits de fête différents, offrant à l’hôte de nombreuses options différentes pour permettre aux participants de choisir un ours, des vêtements pour l’animal en peluche, des jeux de société et d’autres activités amusantes.

Selon la maman, « la fête avait lieu à Build-A-Bear, mais elle n’était pas gérée par les employés ».

Tout le monde avait des gâteaux et des pizzas dans l’aire de restauration avant de se rendre au magasin pour fabriquer leurs ours, puis la fête se poursuivrait chez la fille.

« Nous arrivons au magasin et les enfants se déchaînent pour acheter leurs animaux et leurs accessoires. Pour autant que je sache, les parents n’ont pas vraiment mis de limite, mais j’ai obligé ma fille à s’en tenir à un chien standard avec une chemise, ce qu’environ la moitié des parents ont fait aussi », a expliqué la mère.

Tout semble bien se passer, jusqu’à ce que les enfants et leurs parents quittent le magasin, où la « maman des amis annonce que les enfants doivent donner tous leurs animaux à sa fille ».

Immédiatement, les enfants se mettent en colère et en colère, remettant leurs peluches avec une résignation évidente.

Apparemment, la fille d’anniversaire n’était pas trop gentille avec l’échange non plus, arrachant l’animal des mains d’un petit garçon quand il refusait de le lui donner.

« J’aurais probablement dû dire quelque chose, mais je ne l’ai pas fait. Les autres parents semblaient également assez déconcertés », a poursuivi la mère.

La fête s’est poursuivie dans la maison de la petite fille, où tous les enfants ont dû regarder leur ami jouer avec tous les animaux en peluche.

«Je suis parti assez rapidement avec ma fille et une fois que nous sommes remontés dans la voiture, elle a juste commencé à hurler. Je me sentais mal alors nous sommes allés construire un ours et lui en avons acheté un nouveau.

L’histoire semble se poursuivre alors que la mère a publié une mise à jour sur sa rencontre avec la mère qui a organisé la fête d’anniversaire.

Lors d’un ramassage à l’école, la mère, accompagnée d’un autre parent qui avait assisté à la fête, a confronté l’autre mère à propos de tout l’incident de Build-A-Bear.

La mère de la fille d’anniversaire, qui est appelée Karen dans le post Reddit, a affirmé qu’elle « voulait que sa fille ait un animal spécial décoré par ses amis ».

L’autre maman a continué en disant qu’elle « avait même versé de l’argent, en supposant que les ours iraient aux enfants ».

Karen n’a pas semblé comprendre tout le tumulte, en disant: « elle n’avait pas assez d’argent pour couvrir le coût de chaque invité et a dit qu’elle envisagerait de rembourser son argent » et ne « voyait pas vraiment de problème ». «

La conversation ne s’est pas bien terminée, Karen s’éloignant apparemment bouleversée, et la mère qui a publié l’histoire de Reddit s’est rendu compte qu’elle « aurait probablement dû lui en parler davantage », mais a finalement laissé tomber.

De nombreux commentaires sur la publication étaient d’accord sur le fait que Karen n’aurait pas dû forcer les enfants à abandonner leurs animaux en peluche à la petite fille.

« Tout n’a pas besoin d’un espace événementiel. Je peux comprendre que vous vouliez dépenser de l’argent pour votre propre enfant, mais ne forcez pas les autres à le faire », a commenté un utilisateur.

« Wow. J’ai aussi organisé une fête Build-A-Bear à nos filles et je n’aurais jamais imaginé garder les ours de tout le monde ! C’est brutal », a commenté un autre utilisateur.

Il semble qu’en essayant d’offrir à sa fille une fête incroyable, Karen n’ait pas pris en considération la façon dont ses actions affecteraient les autres enfants présents.

