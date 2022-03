Maman ne parle pas à son ex du cancer de sa fille après son absence

Une mère est allée sur Reddit pour demander aux gens si elle avait tort de ne pas avoir dit à son ex-mari que leur fille de 3 ans avait un cancer.

La femme a écrit: «Nous nous sommes séparés en décembre 2020 après avoir découvert qu’il m’avait trompé, et depuis lors, il a été presque complètement absent de mon [daughter’s] la vie. »

La femme a en outre expliqué que son ex-mari la réprimandait constamment, elle et sa fille, ne leur apportait pas beaucoup de soutien financier et s’était même rendue sur les réseaux sociaux pour les insulter.

Il n’a même pas montré beaucoup d’inquiétude lorsque leur fille est tombée très malade et a été emmenée chez le médecin.

La femme a écrit : « J’ai appelé mon ex et j’essayais de lui dire à quel point j’étais inquiète, mais il m’a dit qu’il s’en fichait et a raccroché.

Après cela, la femme a décidé de ne pas inclure son ex-mari dans les affaires liées à leur fille.

Elle n’a pas dit à son ex que leur fille avait reçu un diagnostic de cancer.

La femme a de nouveau emmené sa fille à l’hôpital après qu’elle se soit sentie mal.

La femme a en outre écrit: « Des tests sanguins et d’autres tests ont été effectués, et il s’avère qu’elle souffre de leucémie lymphoblastique aiguë à cellules B. »

Ce fut une période difficile pour elle car sa fille a subi de nombreux tests et traitements.

Elle a écrit: « J’ai pleuré plus que jamais de toute ma vie, et voir son petit corps infesté de cette horrible maladie est presque plus que je ne peux supporter. »

Son ex a découvert le cancer de sa fille via Facebook.

La femme a ensuite publié un message sur Facebook à propos de sa fille. Elle a mentionné qu’elle n’était pas amie avec son ex ou aucun de ses amis sur Facebook. Cependant, elle avait oublié qu’elle était amie avec sa sœur.

Sa sœur a alors vu le message et lui en a parlé. L’ex de la femme était livide lorsqu’il a découvert la maladie de sa fille par le biais d’un message sur Facebook et a bombardé le téléphone de la femme d’appels et de messages.

La femme a écrit: « Quand j’ai ouvert mes messages aujourd’hui, j’ai vu plus de 20 messages de mon ex (et de sa mère) m’appelant des noms horribles. »

L’ex de la femme et sa famille étaient fâchés qu’elle ne leur en ait pas parlé. Après cela, la femme s’est sentie mal d’avoir laissé son ex dans l’ignorance à ce sujet et a proposé s’il souhaitait voir leur fille, mais il a refusé.

Les internautes n’ont pas hésité à montrer de l’amertume envers l’ex-mari.

Les gens soutenaient la mère et lui faisaient savoir qu’elle n’avait rien fait de mal.

Un utilisateur a écrit: «Il a expliqué très clairement ce qu’il ressent envers sa fille. N’importe quel père s’inquiéterait même de la grippe, alors il ne mérite pas d’être mis au courant.

Un autre utilisateur a écrit : « Dans un monde idéal, il devrait connaître son état de santé et être impliqué dans ses soins. Mais il a jeté tout cela par la fenêtre lorsqu’il l’a insultée et vous a informé qu’il ne se souciait pas de son bien-être.

De nombreuses personnes se sont même inquiétées pour la mère et sa fille en cette période difficile.

Un utilisateur a écrit : « Je suis une mère cancéreuse d’un adorable enfant qui avait aussi TOUS les lymphocytes b… Le traitement est long et effrayant et si je peux aider, s’il vous plaît envoyez-moi un message… trouvez également Momcology sur Facebook… nous avons aussi un sous-ensemble de Momcologie ALL. Je suis heureux d’aider.

À quoi, la maman a répondu : « Oh merci beaucoup, c’est bon d’avoir des nouvelles d’une autre maman qui sait ce que ça fait… Elle a tellement souffert au cours de ces deux semaines, et je veux juste l’enlever de son. »

Sanika Nalgirkar, MFA, est une écrivaine qui couvre des sujets de divertissement et d’actualité, de style de vie et de culture pop.