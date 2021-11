Maman mia ! ABBA sort avec son 1er nouvel album en 40 ans

Pour la première fois en 40 ans, ABBA sort de la nouvelle musique. Le groupe pop suédois classique a sorti son dernier album, « Voyage », le 5 novembre.

En septembre, le groupe (qui peut compter Cher parmi ses vrais fans) annoncé l’album à venir, une nouvelle performance « numérique », un nouveau look et un clip.

Les quatre membres originaux – Benny Andersson, Björn Ulvaeus, Agnetha Fältskog et Anni-Frid Lyngstad – sont revenus pour la renaissance du groupe.

« Nous avons fait une pause au printemps 1982 et maintenant nous avons décidé qu’il était temps d’y mettre fin », ont déclaré les légendes de la pop dans un communiqué à l’époque.

ABBA (de gauche à droite) Benny Andersson, Anni-Frid Lyngstad, Agnetha Faltskog et Bjorn Ulvaeus à leur apogée après avoir remporté le Concours Eurovision de la chanson en 1974. Olle Lindeborg / AFP via Getty Images

Nouvel album d’ABBA : « Voyage »

Sorti vendredi, le groupe a dévoilé 10 nouvelles chansons sur « Voyage ».

Deux chansons, « I Still Have Faith in You » et « Shut Me Down », devraient toutes deux être entendues lors du prochain concert numérique et ce sont les premières nouvelles chansons du groupe depuis « Under Attack » en 1982.

Vous pouvez écouter le nouvel album ici.

Le groupe a également sorti un clip pour « I Still Have Faith in You », qui regorge de séquences classiques (et du son harmonieux et anthémique d’ABBA) en septembre.

« Nous l’appelons simplement ‘Voyage’ et nous naviguons vraiment dans des eaux inexplorées », a déclaré Andersson dans un communiqué.

Dans une interview avec le New York Times, Andersson a déclaré qu’ils avaient prévu de ne faire que deux morceaux, mais qu’ils ont continué.

« Nous avons dit : ‘Ne devrions-nous pas écrire quelques autres chansons, juste pour le plaisir ?’ », a déclaré Andersson au journal. « Et les filles (Fältskog et Lyngstad) ont dit : « Oui, ce sera amusant. » Alors ils sont arrivés et nous avons eu cinq chansons. Et nous avons dit : « Ne devrions-nous pas en faire quelques autres ? Nous pouvons sortir un album.

Après la sortie de l’album vendredi, Andersson a ajouté dans un communiqué qu’ils étaient ravis de réunir le groupe.

« Quand nous sommes entrés en studio après 39 ans, c’était comme si le temps ne s’était pas écoulé… nous nous sommes bien amusés », a-t-il déclaré. « Je parle à Frida et Agnetha, et je sais qu’elles sont extrêmement heureuses d’avoir fait cela. »

Fältskog a fait écho à ses sentiments, écrivant dans une déclaration qu’elle était surprise qu’ils aient pu revenir si facilement dans leurs anciens rythmes.

« Quand nous nous sommes remis ensemble en studio, je ne savais pas à quoi m’attendre… Mais le studio d’enregistrement de Benny est un environnement tellement amical et sûr, et avant que je le sache, je m’amusais vraiment! » elle a dit. « J’ai du mal à croire qu’enfin, le moment est venu de partager cela avec le monde! »

ABBA rencontre « Tron » : une performance numérique

Eh bien, pas exactement. Mais sur les photos publiées par le groupe, nous les voyons porter des tenues de capture de mouvement d’Industrial Light and Magic qui, lorsqu’elles sont allumées, faire nous font penser au film de science-fiction classique « Tron ».

Selon le communiqué, les membres du groupe ont porté ces tenues pendant « des semaines et des mois », travaillant aux côtés d’une équipe de 850 membres d’ILM, propriété du cinéaste George Lucas.

Les membres d’ABBA dans leurs tenues de capture de mouvement. Baillie Walsh

Pourquoi? Ainsi, ils peuvent se produire numériquement, via des avatars, avec un groupe de 10 musiciens en direct dans une arène spécialement construite à Londres. Et basé sur une courte vidéo présentée dans un fil Twitter de @ABBAVoyage, on dirait des fans volonté les voir … mais des versions modifiées qui vieillissent les 70-quelques-unes dans leurs versions plus jeunes et classiques. Après tout, cela fait 40 ans qu’ils sont montés publiquement sur scène ensemble, et deux ans qu’une telle vision s’est concrétisée dans le roman primé de Sarah Pinsker « Song for a New Day ».

ABBA, avec un look épuré, rétro-futuriste et vieilli. Lumière industrielle et magie

« Ce que vous allez voir quand vous venez à ce spectacle … c’est nous », dit Andersson dans la vidéo. Ce qui est à la fois vrai et pas tout à fait vrai en même temps.

Dans l’article du New York Times, Andersson a également révélé qu’Ulvaeus avait demandé à changer les cheveux de son « Abbatar » parce que, comme l’a paraphrasé la journaliste Elisabeth Vincentelli, « il n’y a qu’une limite de 1979 que tout le monde peut supporter ».

ABBA : l’arène

Pourquoi aller jusqu’à Las Vegas pour une résidence alors que vous pouvez faire construire une scène spécialement pour vous-même numérique ?

L’ABBA Arena contiendra 3 000 détenteurs de billets et est une installation à la pointe de la technologie construite au Queen Elizabeth Olympic Park à Londres, selon l’un des nombreux tweets envoyés dans le cadre de l’annonce.

« Quand vous viendrez dans l’arène, vous nous retrouverez tous les quatre avec un groupe de 10 musiciens absolument glorieux », a poursuivi Andersson dans sa déclaration. « Et même si ce n’est pas en chair et en os, nous serons là, grâce au travail de l’équipe créative et d’ILM. »

Les billets pour le spectacle « ABBA Voyage » ont été mis en vente en septembre pour les spectacles commençant le 27 mai 2022. Les liens et les informations d’achat peuvent être trouvés ici.

Dans une déclaration commune, le groupe a déclaré: « Pour dire la vérité, la principale inspiration pour enregistrer à nouveau vient de notre implication dans la création du concert le plus étrange et le plus spectaculaire dont vous puissiez rêver. Nous allons pouvoir nous asseoir un public et regardez-nous interpréter nos chansons sur une scène dans une arène construite sur mesure à Londres au printemps prochain. Bizarre et merveilleux ! »