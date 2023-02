Maman laisse son fils de 3 ans appeler son nouveau fiancé ‘papa’ mais se sent en conflit maintenant que la mère de son ex l’interdit

Lorsque deux personnes qui ont mis au monde un enfant décident de déménager et de trouver de nouveaux compagnons, la coparentalité peut devenir compliquée. Les beaux-parents doivent faire attention à ne pas marcher sur les pieds des parents biologiques et ils doivent être conscients des limites.

Une femme s’est récemment rendue sur le subreddit, r/coparenting pour demander des conseils sur la façon de naviguer dans la relation entre son fils de 3 ans et son fiancé.

Son ex-mari est parti alors qu’elle était enceinte de leur deuxième enfant.

A cette époque, ils avaient aussi un fils qui avait environ trois ans.

Avance rapide de trois ans et la femme s’est installée avec un nouvel homme qu’elle a l’intention d’épouser. Il est entré dans la vie d’elle et de ses deux garçons alors que son plus jeune n’avait qu’un an et demi et, selon elle, a été « très présent ».

Elle poursuit en disant qu’elle a une relation étroite avec ses anciens beaux-parents et qu’ils aiment son nouveau fiancé. Jusqu’à présent, la situation de coparentalité s’est déroulée sans accroc.

Le fils de la femme a commencé à remarquer que d’autres enfants appelaient leur père « papa » à la garderie.

Elle a remarqué que son fils de trois ans avait commencé à appeler son fiancé « papa ». Elle pense que cela a commencé parce qu’il a vu d’autres enfants de sa garderie se référer à leur père de la même manière.

L’affiche indique également aux lecteurs qu’elle n’avait aucun problème à ce que son fils s’adresse ainsi à son futur beau-père, puisque le garçon appelle son père biologique « Papa ».

Tout se passait bien jusqu’à ce que les vacances arrivent et que les deux garçons passent du temps avec leur père biologique et leurs grands-parents. Après deux semaines avec leur famille, les enfants sont revenus et le Redditor a remarqué que la plus jeune ne faisait plus référence à son fiancé en tant que « papa ».

Elle en a parlé à son ancienne belle-mère et la femme a expliqué qu’elle pensait que l’enfant de trois ans ne pouvait pas faire la différence entre «papa» et «papa» et ne devrait pas faire référence au fiancé de sa mère de cette façon.

La mère bouleversée pense que la mère de son ex-mari est hypocrite, surtout compte tenu du fait que pendant qu’elle était avec le fils de la femme, il a appelé son beau-père « papa ».

Cependant, l’affiche admet que son ancien mari et sa mère ne l’ont jamais fait autour de son propre père biologique. Elle pense que c’est un cas d’histoire qui se répète et la femme essaie simplement d’éviter que les sentiments de son fils de 41 ans ne soient blessés.

Elle demande aux lecteurs si elle doit dire à la grand-mère de son enfant de s’occuper de ses affaires ou simplement laisser tomber jusqu’à ce que ses enfants soient assez grands pour décider eux-mêmes comment s’adresser à leur beau-père.

Le premier commentateur a contesté les actions de la mère, déclarant: « Personnellement, pour un enfant si jeune, je ne l’aurais pas encouragé à appeler un nouveau partenaire autrement que par son nom jusqu’à ce qu’il soit assez âgé pour comprendre et faire un choix. ”

« Évidemment, c’est un choix assez personnel, mais comme l’a dit un autre commentateur, si la situation était inversée et que votre fils appelait [your] la petite amie de l’ex, maman, est-ce que ça te conviendrait ? » ils ont continué.

Cela a incité la mère inquiète à répondre en disant : « Je n’ai encouragé aucun appel sauf son nom. Il a dit ça tout seul. Je ne l’ai tout simplement pas corrigé. Si la situation était inversée, j’accepterais simplement les sentiments de mon fils.

Elle a terminé son commentaire par quelques mots profonds.

« Si mon enfant pense que quelqu’un mérite d’être appelé ‘maman’ ou ‘maman’, je le laisserais faire. Cela signifie que cette personne est spéciale et qu’elle se sent aimée. C’est à moi de gérer mes sentiments à ce sujet, je suis l’adulte.

