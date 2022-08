Maman interrompt les vœux de mariage après que la mariée a dit que son fils avait des défauts

Une vidéo virale de TikTok a suscité un contrecoup majeur après que la mère du marié a soudainement interrompu la mariée après avoir mentionné certains des attributs pas si positifs de son fils lors de ses vœux.

Dans la vidéo publiée par Sarah Ragsdale, qui a ensuite été supprimée mais partagée sur d’autres comptes, elle a montré le moment où la mère du marié, Judy, a interrompu les vœux de mariage de sa sœur pour ne pas être d’accord avec quelque chose que la mariée avait dit.

La mère du marié était outrée que la mariée ait dit que son fils avait des défauts.

« Le mariage de ma sœur il y a quelques années. Son MIL l’a toujours détestée. Elle est juste l’une de ces [mother-in-law’s] cela donne l’impression que ma sœur emmène son fils », a écrit Ragsdale dans la légende originale, selon Daily Mail, via Cafe Mom.

La mariée, Anna Larrabee, 29 ans, peut être vue dans le clip d’une minute du mariage disant les vœux qu’elle avait écrits à son mari John. Avant que Larrabee ne puisse continuer, cependant, la belle-mère interrompt soudainement la cérémonie, criant à la mariée que son fils n’a « aucun défaut ».

« Vous n’allez pas dire que mon fils a des défauts », crie la belle-mère en se levant de son siège.

Immédiatement après que la femme a commencé à chahuter, d’autres personnes dans la foule peuvent être entendues parler entre elles, essayant de calmer la belle-mère.

Larrabee ne perd pas de temps à dire à la mère de son mari qu’elle peut partir, en disant : « Tu ne vas pas gâcher mon mariage. »

« Non, cette robe que vous portez, nous l’avons payée », crie la belle-mère, avant de poursuivre : « Vous n’allez pas dire que mon fils a des défauts. »

« Tout le monde a des défauts et c’est pourquoi je l’aime. Tu peux partir, Judy. Tu peux sortir de mon mariage maintenant », a répondu la mariée, essayant de marcher vers la belle-mère avant d’être arrêtée par son mari.

Alors que la vidéo continue, la belle-mère refuse de quitter le mariage, répétant que c’est elle qui a acheté la robe de la mariée. Alors que d’autres invités essaient de calmer la femme, elle commence également à devenir agressive avec eux.

À un moment donné, la belle-mère menace de faire arrêter les invités s’ils tentent de la forcer physiquement à quitter le lieu du mariage.

Pendant toute la débâcle, le marié est resté silencieux, regardant simplement le sol pendant que sa femme et sa mère allaient et venaient. Cependant, le marié s’adresse finalement à sa mère en lui disant: « Tu as des défauts en ce moment, tu ne sais pas comment agir comme un adulte. »

De nombreuses personnes qui ont commenté sous la vidéo TikTok ont ​​​​été choquées de voir à quel point la belle-mère avait été effrontée à propos d’un commentaire qui n’était pas censé être blessant, tandis que d’autres ont appelé le marié pour ne pas avoir défendu sa femme.

« Il n’y a aucun moyen en ENFER que je continue à épouser un homme qui s’est assis en silence pendant que cela s’est produit. Non non et encore NON ! » un utilisateur a écrit.

Un autre utilisateur a ajouté: « Quand elle a dit qu’elle avait payé cette robe, je l’aurais absolument enlevée et je suis sortie. »

« Ce serait tout pour moi. Il n’a rien fait et elle continuera [to] la harceler et l’humilier pour le reste de leur mariage », a écrit un troisième utilisateur.

Nia Tipton est une écrivaine vivant à Brooklyn. Elle couvre la culture pop, les questions de justice sociale et les sujets d’actualité. Suivez-la sur Instagram et Twitter.