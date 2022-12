Maman il n’y en a que deux : aura-t-il une saison 4 sur Netflix ?

Netflix

La série comique vient de sortir sa troisième saison sur Netflix et beaucoup se demandent déjà si elle va continuer. Nous vous disons.

©IMDBLes protagonistes de Mère il n’y a que deux

Au MexiqueNetflix a trouvé un excellent fournisseur de produits. La grande preuve en est qu’au cours des deux dernières années, des séries ou des films de ce pays sont sortis et qu’ils ont été un succès instantané. Parmi eux se trouve Mère il n’y a que deux, l’une des séries comiques les plus importantes du géant du streaming ces derniers temps. Son intrigue captivante, passionnante et comique a surpris les téléspectateurs au point qu’elle fait partie des favorites.

En fait, la fureur de Mère il n’y a que deux Il a atteint un tel point que la bande a déjà trois saisons. C’est l’une des rares productions comiques à avoir eu autant d’éditions. C’était le 25 décembre dernier quand Netflix a ajouté à son catalogue les dix nouveaux épisodes qui se sont déjà imposés comme favoris. Eh bien, dans cette partie de l’histoire, nous savons exactement ce qui arrive aux protagonistes.

Même ainsi, au-delà de cela, la vérité est que tout ce qui commence se termine. C’est pourquoi de nombreux fans ont déjà eu la chance de profiter de la troisième édition et se demandent déjà s’il y aura un nouveau chemin à parcourir pour Ana et Mariana. Ces personnages, incarnés par Ludwika Paleta et Paulina Goto respectivement, ils sont les protagonistes de l’histoire et les plus aimés de tous les fans de ce drame.

Cependant, il convient de noter que c’est officiel ça Mère il n’y a que deux se termine dans la saison trois, c’est-à-dire qu’il n’aura pas de quatrième partie. Ainsi la fin des épisodes qui viennent de sortir clôturent ce drame mexicain. Avec un « heureux pour toujours » typique après tant de rebondissements entre leur relation, ils ont découvert qu’ils étaient vraiment amoureux et qu’ils voulaient passer leur vie ensemble.

Pourtant, au-delà de ça Netflix a déjà confirmé que Mère il n’y a que deux Il n’y aura pas de quatrième saison, la vérité est que le succès que ces épisodes récoltent peut changer cette nouvelle. Bien que, pour le moment, rien ne soit officiel et nous devrons attendre de voir comment le public recevra les chapitres nouvellement publiés. Mais, avec la fin définitivement fermée, il se peut qu’il n’y ait pas de retour.

