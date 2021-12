« Maman, il n’y en a que deux » : 5 mystères que la saison 3 doit résoudre

Dans le dernier épisode de la deuxième saison de « Mère il n’y a que deux» (« Fille d’une autre mère » en anglais), une série mexicaine Netflix, une guerre éclate pour la garde de Regina et Valentina, et chacune des parties cherche la moindre erreur pour gagner l’affaire, même Pablo et Juan Carlos ont l’intention de l’utiliser l’échange des bébés et le baiser entre eux à votre avantage.

Par conséquent, en dernier recours afin de ne pas perdre leurs filles, Ana et Mariana décident d’annoncer lors de l’événement de lancement de l’application de maternité qu’elles sont plus que des partenaires et des amies, laissant tout le monde bouche bée.

Alors qu’adviendra-t-il des rôles principaux dans une troisième saison de « Mère il n’y a que deux« ? Telles sont les questions qu’il faudra résoudre dans les prochains épisodes de la série créée par Carolina Rivera et Fernando Sariñana.

5 MYSTÈRES À RÉSOUDRE « MÈRE IL N’Y A QUE DEUX » 3

1. QU’ARRIVERA-T-IL À LA GARDE DES FILLES ?

Grâce aux contacts de Juan Carlos, il est difficile pour Ana et Mariana de rester avec leurs filles, mais l’avocate des femmes mentionne que s’ils étaient un couple homosexuel, elle pourrait monter un dossier pour discrimination fondée sur le sexe et diffamation pour homophobie pour obtenir un avantage.

C’est certainement quelque chose que Juan Carlos et Pablo ne s’attendaient pas, mais ils n’abandonneront certainement pas Regina et Valentina. Très probablement, la troisième tranche de « Mère il n’y a que deuxEssayez de prouver que tout est mensonge.

Que fera Juan Carlos après la grande révélation de sa femme ? (Photo : Mère il n’y en a que deux / Netflix)

2. COMMENT LES FAMILLES DE MARIANA ET ANA RÉAGIRONT-ELLES ?

Les enfants d’Ana savent-ils que c’est un mensonge pour ne pas perdre les bébés ? Dans la première saison, Ceci a aidé sa mère à prétendre que Valentina était malade pour que Mariana reste plus longtemps à la maison, mais en sera-t-elle aussi consciente ?

D’après leurs expressions, il semble qu’ils n’en sachent rien. Mais que feront-ils après l’annonce ? Soutenez-vous votre mère ? Et que se passera-t-il quand la vérité sera révélée ? D’autre part, les mères des protagonistes ont également été abasourdies par le baiser d’Ana et Mariana.

La réaction de la mère et des enfants d’Ana après l’avoir vue embrasser Mariana (Photo : Mère il n’y en a que deux / Netflix)



3. QU’ARRIVERA-T-IL À L’APPLI ?

L’annonce a été faite lors d’un événement public, elle aura donc des répercussions, même si au début elles pourraient être positives, lorsque la vérité sera révélée, cela pourrait ruiner leur prestige et nuire à leur carrière.

Mariana annonçant sa relation présumée avec Ana dans la deuxième saison de « Mère il n’y en a que deux » (Photo : Netflix)



4. QU’ARRIVERA-T-IL À FERRÁN ?

Dans la deuxième saison de « Mère il n’y a que deux« Ferrán, le propriétaire du Cowork, commence à flirter avec Ana et Mariana, mais quand Ana est sur le point de démasquer son jeu de séduction, Mariana décide de lui donner une chance.

Leur relation semble traverser son meilleur moment, mais Mariana ne lui parle pas de ses projets avec Ana, alors sera-ce la fin de leur idylle ?

Mariana et Ferrán dans la deuxième saison de « Mère il n’y en a que deux » (Photo : Netflix)

5. QU’ARRIVERA-T-IL À LA GROSSESSE DE TERESA ?

Teresa découvre qu’elle est enceinte de Victor, mais ne sait pas comment le lui dire. Alors, comment réagiront les protagonistes lorsqu’ils découvriront la grossesse de Teresa ? La mère de Mariana dira-t-elle la vérité à son partenaire ? Le frère de Juan Carlos a mentionné à plusieurs reprises qu’il ne voulait pas avoir d’enfants, mais va-t-il changer d’avis ?