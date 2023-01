Maman fait face à un contrecoup sur le piercing au nez de sa fille de 9 ans

La maman que nous souhaitons tous avoir grandi est celle qui nous a laissé essayer toutes les nouvelles tendances en matière de maquillage, de vêtements et de piercings ?

Après qu’une mère ait posté en plaisantant un TikTok de sa fille sur leur caméra de sonnette Ring, elle a fait face de manière inattendue à des tonnes de contrecoups et de commentaires en colère contre le piercing de sa fille.

Après avoir posté une vidéo montrant l’anneau de nez de sa fille de 9 ans, cette maman TikTok fait face à un sérieux contrecoup.

Dans sa vidéo originale, la vidéo hilarante montrait sa fille avec son visage près de la caméra en anneau chuchotant: « Ouvre la porte. »

«TikTok l’a obligée à le faire», lit-on dans la légende de la vidéo – faisant référence aux tendances TikTok où les gens publient des images de personnes sur leurs caméras Ring.

S’attendant à ce que des commentaires de soutien se joignent à leurs rires face au comportement excentrique de sa fille, la mère a été choquée lorsqu’elle est revenue à la vidéo quelques jours plus tard.

Des commentateurs en colère attaquent la mère sous la vidéo sans méfiance pour avoir laissé son « petit enfant » se faire percer le nez.

Un commentateur dit: « OMG. A-t-elle 9 ou 19 ans, car pourquoi laisseriez-vous une petite fille se faire percer le nez ?

Des centaines d’autres sont d’accord, l’un d’eux disant: «ATTENDEZ. QUEL ÂGE A CET ENFANT POUR SE FAIRE PERCER LE NEZ ? »

Dans une mer de commentaires blessants et en colère, une personne tente de soutenir la mère en disant : « Vous détestez un bijou. Ce n’est pas ta fille, alors pourquoi est-ce si important ? »

Certains commentaires soutiennent également la mère – disant que la fille était assez âgée pour dire à sa mère qu’elle voulait un piercing au nez et pour prendre cette décision.

Ces commentateurs pointent du doigt une autre maman TikTok qui serait peut-être plus justifiée de recevoir des commentaires en colère.

Dans une vidéo TikTok publiée en février, cette maman a emmené son bébé de deux mois dans un magasin de piercing pour se faire percer le nez – quelque chose que, clairement, le bébé n’a pas demandé.

La vidéo la montre en train d’arriver au magasin et de se faire dire par les propriétaires qu’ils ne pourraient pas lui percer le nez, mais qu’ils pourraient lui percer les oreilles.

Les commentaires sont unanimes sur le fait qu’il est ridicule de percer le nez d’un bébé de 2 mois – alors, qu’est-ce qui rend cet enfant de 9 ans qui en a demandé un si controversé ?

Répondant au contrecoup, la mère a publié une vidéo de suivi disant aux gens de « juger loin ».

Non seulement elle répond initialement aux préoccupations exprimées dans les commentaires sur l’âge de sa fille, mais elle soulève également une autre observation absurde.

« J’ai vu un peu à ce sujet… un enfant retenu en otage », dit la mère d’un ton dégoûtant, « Insinuez-vous que mon enfant se moque d’une autre vidéo TikTok, en disant » ouvre la porte « est-elle… »

La mère choquée et confuse s’éloigne et cherche sa fille, la réveillant finalement pour parler d’elle-même.

« D’accord, donc mon enfant n’a pas été kidnappé », dit la mère après avoir tourné la caméra vers ses deux filles.

Histoires liées de YourTango :

« À propos de l’anneau dans le nez », dit-elle après s’être assise, « Elle a neuf ans, d’accord ? Si elle veut un anneau de nez… quel est le problème avec ça ?

Contrairement aux autres mamans TikTok, elle explique avoir été approchée par sa fille qui souhaitait se faire un « simple piercing au nez » et elle a accepté.

Elle n’a jamais forcé sa fille à faire un piercing qu’elle ne voulait pas, elle n’a jamais convaincu sa fille, et avec son propre piercing au nez, la mère savait exactement quels conseils et quelle préparation donner à sa fille excitée.

Alors, est-ce que ça fait d’elle la maman la plus cool ou la plus irresponsable ? Les commentaires divisent, mais il semble qu’elle pourrait remporter un prix, en particulier de la part de ses filles heureuses et en bonne santé.

«Alors, pouvons-nous tous passer à autre chose et rire… parce que c’était drôle? Je ne peux même pas avec cette application », dit la mère en terminant sa vidéo.

Zayda Slabbekoorn est une rédactrice de nouvelles et de divertissement qui se concentre sur l’analyse de la culture pop et les histoires d’intérêt humain. Retrouvez-les sur Instagram ou TikTok.