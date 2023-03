Maman expulse son fils pour avoir choisi une nouvelle petite amie plutôt que sa fille

Une mère et une grand-mère sur TikTok deviennent virales pour avoir pris position sur ses principes et contre son propre fils.

La femme en question, dont le nom est Lisa et qui porte le nom d’utilisateur @lmistic69lisa sur l’application, a suscité un débat féroce en ligne après avoir montré comment elle gère un conflit entre elle et son fils, le tout au nom de sa relation avec sa petite-fille.

La grand-mère a chassé son fils de sa maison parce qu’il a choisi de négliger sa fille.

« Tu m’enlèves ma petite-fille, voilà ce qui se passe », se filme la mère en disant de son fils. « Tu fous le bordel de ma maison. »

Lisa a expulsé son fils parce qu’il a choisi de soutenir sa petite amie et ses trois enfants tout en négligeant les siens.

« Voilà toutes vos conneries », a-t-elle dit en montrant toutes les affaires de son fils posées dans son jardin. « Maintenant, tu dois venir le chercher. »

La femme a ensuite révélé que son fils avait deux enfants, un fils et une fille. Elle a dit que son fils avait déjà « abandonné son fils », expliquant peut-être pourquoi sa décision la plus récente la mettait si en colère. « Il veut coucher avec quelqu’un d’autre, sa petite amie, avec ses trois enfants mais ne peut pas s’occuper de sa propre fille? » fulmina-t-elle avant d’ajouter : « Ça y est. Au revoir. »

Le fils de la femme n’a exprimé aucun remords pour sa décision et a affirmé qu’il n’avait d’autre choix que de négliger sa fille.

Dans une vidéo de suivi, Lisa a filmé son fils ramasser ses affaires dans sa cour alors qu’elle le grondait pour sa décision. « Il choisit sa petite amie et ses trois enfants plutôt que sa propre fille. »

« C’est vrai, je le suis » répond son fils. Lisa suggère alors qu’il pourrait simplement aller chercher sa fille, qui vit dans le Tennessee avec sa grande tante, et la ramener là où ils vivent. « Que voulez-vous que je fasse à ce sujet », répond son fils. « Va être une fille et être un père », répond Lisa.

Son fils a alors exigé de savoir où il était censé vivre maintenant que sa mère le mettait à la porte, mais Lisa n’a pas reculé, lui disant qu’il était « un homme de 33 ans ».

Dans les TikToks de suivi, Lisa a révélé que sa petite-fille avait également été abandonnée par sa mère et qu’elle s’occupait d’elle jusqu’à récemment.

Elle a également révélé que son fils était toxicomane et a qualifié l’expérience de vivre avec lui « d’enfer ».

« C’est ma petite-fille et nous nous aimons », a déclaré Lisa en réponse à un commentateur de TikTok qui l’avait qualifiée d' »amère » et lui avait dit de « faire une thérapie » à cause de la façon dont elle gérait les choses avec son fils.

Elle a également révélé qu’elle avait fait tester l’ADN de la petite fille pour s’assurer qu’ils étaient réellement liés afin qu’elle puisse prendre soin d’elle.

Dans une autre vidéo, Lisa a raconté en larmes à quel point il a été difficile de gérer la dépendance de son fils tout en essayant de prendre soin de sa petite-fille.

Lisa a pris soin de souligner qu’elle aimera toujours son fils bien qu’elle ne soit pas d’accord avec la façon dont il gère ses enfants et la façon dont il vit sa vie. « Est-ce que ça change le fait que j’aime mon fils ? Absolument pas. » Mais elle a également dit à ceux qui la critiquaient : « Je prie pour vous que vous n’ayez jamais à vivre un seul jour dans ces chaussures. »

« Cela ne veut pas dire que je l’abandonne », a-t-elle poursuivi. « Cela signifie simplement qu’il doit être tenu responsable, grandir et s’occuper de ce dont il devrait s’occuper. »

Après avoir entendu plus de détails sur la situation, de nombreux TikTokers ont loué la façon dont Lisa a géré les choses.

« Vous avez fait ce qu’il fallait pour DEUX votre fils mais surtout pour votre petite-fille. J’espère que vous pourrez bientôt reprendre contact avec votre petite-fille », a écrit un utilisateur.

« De maman à maman. Vous avez fait ce qu’il fallait », a commenté une autre personne. « L’amour dur est le vrai amour. »

« Elle n’a jamais dû avoir de toxico dans sa vie », a écrit un autre utilisateur en référence à un commentateur qui a qualifié Lisa de « méchante » et de « contrôlante ». « Parfois, l’amour dur est le seul amour qu’ils comprennent. »

Les experts en toxicomanie conviennent que ce que Lisa et d’autres TikTokers ont qualifié d' »amour dur » est en effet sur la bonne voie, mais il existe une meilleure approche qui pourrait être plus utile.

Comme le révèle la conseillère en toxicomanie Amber Hollingsworth dans la vidéo ci-dessous, ne pas permettre la dépendance d’un être cher est la clé de sa survie.

Hollingsworth met spécifiquement en garde contre le fait de trouver des excuses au toxicomane, de corriger ses erreurs et de ne pas maintenir des limites appropriées, toutes choses que Lisa a évitées avec succès en refusant de tolérer davantage le comportement de son fils.

Histoires liées de YourTango :

Mais l’approche colérique de Lisa peut finir par être contre-productive. Les psychologues William R. Miller et Stephen Rollnick recommandent une technique appelée « entretien motivationnel », qui a été spécialement conçue pour organiser des interventions avec des toxicomanes.

La technique se concentre sur « le respect mutuel, l’empathie, le partenariat, la facilitation et la connexion interpersonnelle », comme un moyen de faire en sorte qu’un toxicomane se sente responsabilisé et motivé pour changer, plutôt que de se sentir sur la défensive et attaqué, ce qui ne fait que les enraciner davantage dans leur état d’esprit et des habitudes.

Bien sûr, nous ne sommes pas tous capables de cette approche, c’est pourquoi il existe des conseillers en toxicomanie. Et quoi qu’il en soit, juger des mères comme Lisa sans connaître l’épreuve déchirante qu’elles ont traversée avec leurs enfants n’est pas non plus utile.

En fin de compte, la plupart des parents font de leur mieux. Comme Lisa l’a dit dans l’une de ses vidéos sur son fils, « une fois qu’une mère a le cœur brisé, je ne pense pas que ça se répare. »

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes aux prises avec une dépendance, il existe des ressources pour obtenir de l’aide.

Pour plus d’informations, des renvois vers des centres de traitement locaux et des groupes de soutien, et des liens pertinents, visitez l’Administration des services de toxicomanie et de santé mentale [SAMHSA] site Internet.

« Si vous souhaitez rejoindre un groupe de soutien au rétablissement, vous pouvez localiser les réunions Alcooliques Anonymes ou Narcotiques Anonymes les plus proches de chez vous.

Ou vous pouvez appeler la ligne d’assistance nationale de SAMHSA au 1-800-662-HELP [4357]ou envoyez votre code postal par SMS au 435748 (HELP4U).

John Sundholm est un écrivain de nouvelles et de divertissement qui couvre la culture pop, la justice sociale et les sujets d’intérêt humain.