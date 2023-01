Maman examine un SUV blindé avec des masques à gaz et des poignées de porte électrocutantes

Nous vivons à une époque folle, et ils semblent devenir de plus en plus fous, il est donc difficile de discuter avec le souci – ou peut-être l’obsession – d’un parent pour la sécurité.

Mais parfois, vous devez vous demander si certains d’entre nous vont un peu trop loin en matière de sécurité, comme lorsqu’une maman influente passe en revue les « caractéristiques momables » d’un SUV militarisé de type tank, manifestement conçu pour la guerre de rue.

TikToker « @mobile_mama » est un passionné de voitures qui examine les nouvelles voitures en tenant compte des besoins des mamans.

Et sa dernière critique est… vraiment quelque chose.

Elle jette un coup d’œil au nouveau Rezvani Vengeance, une voiture qui ressemble à un SUV de luxe ordinaire à l’intérieur mais à un char militaire futuriste d’un futur dystopique à l’extérieur.

Bien sûr, le chargement dans un siège auto est un jeu d’enfant, mais il est également conçu pour résister aux balles, aux attaques de piétons en maraude et aux véritables bombes.

L’examen de Mobile Mama montre les « caractéristiques momables » du Rezvani Vengeance.

Les critiques de Mobile Mama se concentrent généralement sur les caractéristiques de la voiture qui sont très utiles aux mamans, comme les porte-gobelets à température contrôlée et les coffres spacieux qui facilitent le chargement d’une poussette.

Mais le Rezvani Vengeance n’est pas votre SUV typique – il est clairement conçu moins pour le ramassage scolaire et plus pour un paysage d’enfer dystopique tuant ou tuant. Peut-être une apocalypse zombie.

« Je suis blindé, et ce véhicule aussi ! » mobile_mama commence, tout en portant… eh bien, une armure complète comme un soldat sur le champ de bataille.

Elle détaille ensuite comment le Vengeance est entièrement blindé et à l’épreuve des balles, est monté avec d’énormes pneus à plat de qualité militaire et est équipé d’un train de roulement à l’épreuve des bombes.

Vous savez, pour toutes ces voitures piégées auxquelles vous faites face en vous querellant avec les enfants ?

Qui d’entre nous n’a pas vu son SUV exploser alors qu’il faisait rouler la poussette des enfants dans un parking et s’est dit : « Si seulement mon Honda Pilot était à l’épreuve des bombes ! »

Mais cela ne fait qu’effleurer la surface des caractéristiques insensées de la Vengeance.

Vous pensez que vous êtes sur le point d’être victime d’un car-jacking dans le cul-de-sac ? C’est à cela que servent le canon à gaz poivré monté et les poignées de porte électrocutantes !

Vous ne trouvez pas vos enfants à la cueillette scolaire après le déclenchement de la purge ? Utilisez simplement les lumières stroboscopiques et l’interphone pour couper à travers la foule !

Et s’il semble que quelqu’un d’infâme vous suit, créez simplement un écran de fumée littéral en appuyant sur un bouton du tableau de bord.

« La vengeance est à vous », comme le vante le site Web de la société Rezvani, pour seulement 285 000 € – pour commencer, bien sûr.

Le « forfait pare-balles disponible » vous coûtera un supplément !

Les gens sur les réseaux sociaux ne pouvaient pas croire que la vengeance de Rezvani était réelle.

De nombreuses personnes ont souligné qu’une voiture comme la Rezvani Vengeance est fondamentalement dangereuse pour presque tout le monde, à l’exception des personnes qui y conduisent.

Une personne sur Twitter a écrit qu’une voiture comme la Vengeance n’a « absolument pas sa place dans les rues et devrait être interdite, point final » avant de souligner à quel point les fonctions de la voiture pourraient facilement tomber entre de mauvaises mains.

Un autre tweeter a mis un point de vue comique sur la myriade de façons dont posséder cette voiture pourrait mal tourner, ce qui a néanmoins souligné la surpuissance d’une voiture comme la Vengeance.

Et beaucoup de gens ont été carrément dérangés par la vision du monde dystopique que représente la Vengeance.

Comme l’a dit sarcastiquement un TikToker, « Je suis tellement content que nous concevions nos voitures pour les angoisses des ultra-riches dans un avenir dystopique. »

Histoires liées de YourTango :

Il a imaginé que la Vengeance serait conçue pour des scénarios dans lesquels des hordes de prolétaires affamés envahissaient un véhicule mendiant de la nourriture – seulement pour être aspergés de gaz poivré et électrocutés.

C’est probablement plus quelque chose d’un film d’apocalypse à succès d’été qu’un scénario probable de la vie réelle, bien sûr – du moins, espérons-le!

Mais une chose est sûre : une vidéo d’assaut d’un SUV militarisé pour une sortie scolaire post-apocalyptique ? Uniquement en Amérique.

John Sundholm est un écrivain de nouvelles et de divertissement qui couvre la culture pop, la justice sociale et les sujets d’intérêt humain.