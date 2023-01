Maman évite la femme de son fils pour avoir intimidé sa fille au lycée

Une femme craint que son fils ne se sépare après avoir évité sa femme pour avoir intimidé sa fille au lycée.

En postant sur le sous-reddit « r/TrueOffMyChest » de Reddit, elle a expliqué pourquoi elle ne peut pas abandonner la façon dont sa belle-fille a traité sa fille, même si c’était il y a de nombreuses années.

Dans son article sur Reddit, elle a décrit les effets déchirants que l’intimidation de la femme a eus sur sa fille et comment tout cela a culminé lors d’une récente réunion de famille.

L’intimidation a commencé lorsque sa fille était en deuxième année au lycée.

La femme a expliqué qu’elle ne savait pas pourquoi sa belle-fille Ella avait ciblé sa fille, mais que cela avait rapidement dégénéré.

Elle écrit qu’Ella et ses amis « ont fait des commentaires sur son corps, son nez, tout », et que sa fille a développé un trouble de l’alimentation, notamment « des exercices intenses » et « de longues périodes de jeûne ».

Même si sa fille a perdu une quantité choquante de poids, elle écrit que « Ella et ses amis n’ont montré aucune pitié et ont continué à harceler ma fille ».

Sa fille a alors développé des « comportements destructeurs » et a dû être hospitalisée un temps.

Elle pensait que l’obtention du diplôme serait la fin, mais son fils a commencé à sortir avec l’intimidateur de sa fille.

Sa fille a été dévastée par le fait que son frère soit sorti avec « quelqu’un qui l’a intimidée si étroitement jusqu’à la mort », à tel point qu’elle s’est parfois endormie en pleurant la nuit.

Lorsque son fils a proposé à Ella, elle l’a autorisé, mais a gardé ses distances avec Ella depuis, y compris lors d’une récente réunion avec ses autres belles-filles à laquelle Ella n’a pas été invitée.

Le rassemblement a été gardé secret pour Ella, mais elle l’a découvert quand l’une des autres belles-filles de la femme l’a mentionné devant elle lors d’une récente réunion de famille.

L’intimidateur a confronté sa belle-mère, exigeant de savoir ce qu’elle avait fait pour l’aliéner – et la femme n’a pas hésité à lui dire.

La femme dit qu’elle « l’a laissée faire », en écrivant: « Je lui ai dit que le traitement qu’elle avait réservé à ma fille pendant ses années de lycée est la raison pour laquelle je ne la considérerai jamais comme un membre de cette famille. »

Elle a poursuivi en disant à Ella que lui permettre d’être n’importe où près de sa famille était un geste de gentillesse en soi, et « elle ne devrait pas pousser sa chance ».

Ella a été profondément blessée par les commentaires de sa belle-mère, mais n’a fait aucune tentative pour s’excuser auprès d’elle ou de la fille qu’elle a intimidée.

La femme a ajouté qu’elle parlait de l’intimidation de sa belle-sœur « avec un humour noir ».

La femme craint maintenant que son fils n’ait «aucun contact», mais elle écrit: «Je ne le poursuivrai pas parce qu’il a choisi cet intimidateur plutôt que sa sœur».

La plupart des commentateurs ont soutenu la femme pour la façon dont elle a géré les choses.

Un utilisateur a écrit : « C’est bien pour vous. Rien d’Ella ne pourra dire pour réparer les dégâts. Vous avez raison de continuer à protéger votre fille de son bourreau. »

L’utilisateur a poursuivi en disant qu’elle était « stupéfaite » par le fils de la femme, un sentiment avec lequel de nombreux autres commentateurs étaient d’accord.

L’une d’entre elles a eu du mal à comprendre pourquoi son fils a commencé à sortir avec Ella, en demandant : « Ne savait-il pas le traumatisme qu’elle a causé ? »

Un autre Redditor a accepté, appelant le fils « un POS [piece of sh-t] » pour sortir avec quelqu’un qui « a ruiné l’estime de soi et l’image de soi de sa sœur ».

Et bien sûr, Ella a également inspiré la fureur de nombreux Redditors.

Une personne a écrit : « S’il vous plaît, ne vous sentez pas coupable d’avoir exclu une personne aussi horrible de vos deux vies… Elle ne mérite pas d’être avec vous deux. »

« L’humour noir » d’Ella à propos de l’intimidation de sa belle-sœur ne convenait pas non plus.

Comme l’a dit un utilisateur, « il y a un dicton qui dit quelque chose comme » l’humour de la potence n’est drôle que pour ceux qui sont sur la potence « . »

« …[F]ou elle de ne jamais s’excuser et de faire des blagues de malade à ce sujet ? je suis livide [you and your] au nom de sa fille. »

