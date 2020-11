Maman et bébé ours abattus à bord d’un sous-marin nucléaire russe

Une mère ours et son petit ont été tués par balle alors qu’ils tentaient de monter à bord d’un sous-marin nucléaire en Russie, selon des informations.

Le sous-marin était amarré près du village de Rybachiy dans la péninsule extrême-orientale du Kamtchatka, qui sert de base de construction de sous-marins depuis les années 1960. Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux le 8 novembre, les membres d’équipage à bord du sous-marin regardent les deux ours nager depuis la baie adjacente et monter à bord du pont du navire.

Selon le Moscow Times, le personnel naval a appelé un instructeur de chasse local pour envoyer les ours avec une «arme de chasse spécialisée». Dans une version non éditée de la vidéo, un coup de fusil de chasse retentit avant que l’ourson ne tombe du pont du sous-marin et dans la baie.

Pourquoi les ours étaient déterminés à devenir des sous-mariniers est une supposition, mais l’armée russe a déjà été soumise à un examen minutieux des médias sociaux pour avoir tué les créatures, apparemment sans raison. Un porte-parole de la flotte du Pacifique de la marine russe a déclaré à l’agence de presse russe Interfax que les ours avaient été vus à plusieurs reprises ces derniers jours et constituaient une menace pour les villageois.

Un membre d’équipage qui peut être entendu parler dans la vidéo fait écho à ce sentiment. « Il n’y a pas d’autre moyen », dit-il, selon le Moscow Times (qui a traduit le clip du russe). «Si vous le chassez, il errera dans les villages. C’est ainsi que vous combattez les ours au Kamtchatka.

Selon BBC News, environ 24 000 ours sauvages habitent la péninsule du Kamtchatka. Si la mère et le petit étaient à la recherche de nourriture, comme l’a suggéré le porte-parole de la marine russe, alors ils ne sont pas les premiers du genre à s’aventurer sur le territoire humain à la recherche de nourriture. En février 2019, plus de 50 ours polaires ont envahi une ville de l’Arctique russe lorsque l’amincissement de la glace de mer les a forcés à quitter leurs terrains de chasse habituels, a rapporté 45Secondes.fr. Selon un rapport de décembre 2018 publié par la National Oceanographic and Atmospheric Administration (NOAA), le changement climatique a entraîné un réchauffement de l’Arctique deux fois plus rapide que le reste du monde, entraînant d’énormes déclins de la glace de mer chaque année.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.

