Maman et bébé girafe piégés sur une île en train de couler sauvés au cours d’une opération de plusieurs mois

Comment sauvez-vous un troupeau de girafes qui sont piégés sur une île qui coule rapidement? Faites-les flotter vers le continent sur une barge construite sur mesure – un «GiRaft».

C’est ainsi qu’une opération de sauvetage de girafes de plusieurs mois Kenya a récemment conclu le 12 avril, mettant en sécurité la dernière des neuf girafes échouées, selon une déclaration par Save Giraffes Now (SGN), une organisation américaine à but non lucratif qui s’est associée à des défenseurs de l’environnement au Kenya pour déplacer les girafes.

Les girafes menacées, un en danger sous-espèce appelée girafes de Rothschild (Giraffa camelopardalis rothschildi), vivait sur l’île de Longicharo dans le lac Baringo au Kenya depuis 2011. Mais la montée des eaux à plusieurs reprises inondé leur habitat, et les défenseurs de l’environnement, inquiets que les girafes ne puissent plus trouver assez de nourriture sur l’île, ont décidé d’évacuer les animaux.

En rapport: Rare girafe blanche photographiée

« Les niveaux d’eau dans le lac Baringo augmentent depuis un certain temps, mais en 2020, le taux de hausse a augmenté », inondant les maisons et les entreprises côtières et menaçant la survie des girafes, des représentants du Kenya’s Northern Rangelands Trust (NRT) posté sur Facebook le 2 décembre 2020, lorsque l’évacuation des girafes a commencé.

Pour transporter les girafes maigres de leur maison en voie de disparition à un nouveau sanctuaire sur le continent, SGN a travaillé avec NRT et d’autres agences de conservation locales: Ruko Community Conservancy et Kenya Wildlife Service. Les habitants des communautés Njemps et Pokot ont conçu et construit une barge avec des girafes aux côtés hauts et renforcés, soutenue par 60 tambours vides et remorquée par des bateaux.

Les hauts côtés du GiRaft ont gardé les animaux en sécurité pendant le trajet de 1,6 kilomètre. (Crédit d’image: Northern Rangeland Trust)

Les Rangers ont aidé les girafes à s’habituer au GiRaft au fil du temps en le garant sur la terre ferme et en encourageant les animaux à enquêter en chargeant la barge avec de délicieuses friandises, telles que des mangues, des gousses de graines, des granulés de nourriture et des feuilles d’acacia, selon la SGN. Une fois que les girafes se sont familiarisées avec le GiRaft, les sauveteurs les ont transportés un à la fois vers un terrain plus élevé dans un sanctuaire fermé au Ruko Conservancy de 44000 acres (178 kilomètres carrés), situé à environ 1,6 kilomètre de l’autre côté du lac depuis l’île. .

Le premier passager à monter à bord du GiRaft était une girafe nommée Asiwa, car la montée des eaux l’avait déjà séparée du reste du troupeau, ont écrit des représentants de NRT sur Facebook. Au cours des mois suivants, d’autres girafes ont traversé le lac et, le 12 avril, les dernières girafes restantes – une femelle nommée Ngarikoni et son bébé Noelle, né à la fin du mois de décembre – ont terminé le voyage, selon le communiqué.

Une jeune girafe nommée «Susan» bondit de la barge après son voyage sur le continent. (Crédit d’image: Northern Rangeland Trust)

Les populations de girafes en général ont diminué d’environ 40% au cours des trois dernières décennies, mais le nombre de girafes de Rothschild a diminué d’environ 80%, ce qui en fait «sans doute l’une des sous-espèces de girafes les plus en péril», selon une étude publiée en 2019 dans le Journal africain d’écologie . Les girafes de Rothschild étaient autrefois répandues au Kenya, en Ouganda et dans le sud du Soudan. Aujourd’hui, il ne reste qu’environ 3000 habitants dans des populations isolées en Ouganda et au Kenya, ce qui donne une plus grande urgence à la mission de sauvetage de GiRaft, a déclaré le président du SGN, David O’Connor.

« Avec les girafes subissant une extinction silencieuse, chacun que nous pouvons protéger compte, faisant de ce sauvetage une étape importante pour soutenir la survie de cette espèce », a déclaré O’Connor.

La fin heureuse de l’histoire des girafes de l’île reflète également une collaboration historique entre les communautés Njemps et Pokot, qui se sont unies dans les efforts de conservation après des années de conflit.

« Ruko est un exemple de combien la paix est liée à tout le reste – conservation, moyens de subsistance, affaires, égalité des sexes, gouvernance », a déclaré Rebby Sebei, directeur de Ruko Community Conservancy, dans le communiqué. « Tout commence par la paix. »

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.