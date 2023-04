Maman dit qu’elle est contente de n’avoir jamais étouffé le comportement « difficile » de sa fille après avoir appris à quel point son professeur parlait d’elle

Essayer d’élever un enfant volontaire peut souvent être une tâche épuisante, car ces enfants sont souvent des apprenants fougueux, courageux et expérimentaux. Essayer de les discipliner lorsqu’ils ont fait quelque chose de mal peut nuire à la santé mentale d’un parent.

Cependant, une mère, Hannah, a partagé une leçon qu’elle a apprise après avoir traversé des années plutôt stressantes avec sa propre fille pendant ses années de tout-petit.

Elle est reconnaissante de n’avoir jamais étouffé sa fille « difficile » après avoir appris les bonnes choses que son professeur avait à dire sur elle.

Dans une vidéo TikTok, Hannah a expliqué que sa vidéo s’adressait spécifiquement aux « parents d’enfants volontaires ou difficiles », et surtout, aux parents de filles dont beaucoup seraient également classés comme « difficiles ».

Du moment où la fille d’Hannah avait entre un an et demi et environ quatre ans, elle a partagé que son enfant était « extrêmement difficile ». Chaque fois qu’ils allaient n’importe où, sa fille avait de multiples crises de colère et faisait des crises de colère, même lorsqu’ils étaient à la maison.

Sa fille donnait constamment des coups de pied, criait et disait des choses blessantes comme « Je te déteste » ou « Tu es si stupide » à Hannah pendant ses jeunes années.

« Juste un comportement horrible qui, selon moi, était une réflexion sur moi », a-t-elle poursuivi. « Je pensais que j’étais une mère horrible. J’allais me coucher le soir en pleurant sur son comportement. J’ai essayé de lire tous les différents livres de psychologie pour enfants, tous les livres sur les enfants « difficiles » et tout. »

Cependant, une chose qu’Hannah savait qu’elle ne voulait jamais faire était de « casser » l’esprit de sa fille, ce qu’elle comparait à devoir casser un cheval.

« Je sais qu’avoir une forte volonté lui serait si bénéfique en tant que femme. Nous n’avons plus besoin de filles brisées », a souligné Hannah.

L’enseignante de sa fille a décrit la petite fille comme étant une « leader » pour ses autres camarades de classe.

Maintenant, la fille d’Hannah a six ans et a récemment eu sa conférence parents-enseignants de maternelle, et quand Hannah est entrée pour parler avec l’enseignant de sa fille, elle a été agréablement surprise par ce qui s’est dit.

« La première chose qui est sortie de la bouche de son professeur [was], ‘Votre fille est une joie. Elle est gentille, elle est intelligente, elle est intelligente, elle a de l’esprit et c’est une leader. Et je ne pourrais pas être plus fière », a déclaré Hannah en larmes.

Elle a poursuivi en disant qu’avoir des « tout-petits volontaires » peut les conduire à devenir des filles volontaires, ce qui à son tour crée des femmes volontaires et, éventuellement, des dirigeantes volontaires.

Alors que de nombreuses études affirment que les enfants avec une exubérance plus élevée montrent plus de problèmes de comportement à l’école. Si ces enfants ont un parent très réactif, le lien avec les problèmes de comportement peut disparaître.

De nombreux experts en parentalité, peu importe si l’enfant est volontaire ou non, recommandent de parler à leurs enfants pacifiquement, dans le but de les encadrer et non de les contrôler. Ce faisant, comme Hannah l’a mentionné précédemment dans sa vidéo, vous n’essayez pas de « casser » l’esprit de votre enfant.

Dans une interview avec The Atlantic, Alan Kazdin, directeur du Yale Parenting Center, a expliqué : « Les parents peuvent commencer par raisonner, mais ils vont probablement passer à quelque chose d’un peu plus, comme crier, toucher, tirer fermement leur enfant – même s’ils sont bien intentionnés. »

« Même des punitions merveilleuses et douces comme un temps mort ou un raisonnement – celles-ci ne fonctionnent pas. »

Histoires liées de YourTango :

Dans la section des commentaires, d’autres parents d’enfants volontaires ont fait l’éloge d’Hannah et ont partagé leurs expériences avec leurs propres enfants volontaires.

« J’ai appris que ma forte réaction négative était une réponse directe de ma part de honte pour leur comportement », a partagé un utilisateur de TikTok.

Un autre utilisateur a accepté, écrivant que leur fille volontaire a fini par devenir une jeune femme brillante. « Ma fille volontaire qui m’a fait pleurer au moins une fois par semaine, sinon plus, se dirige maintenant vers Notre-Dame à l’automne ! Cela me fait pleurer pour une raison différente ! »

« J’en avais besoin, j’ai actuellement du mal à emmener mon tout-petit en public, elle sait ce qu’elle veut et quand elle le veut ! Merci pour cela », a répondu un troisième utilisateur.

Nia Tipton est une écrivaine vivant à Brooklyn. Elle couvre la culture pop, les questions de justice sociale et les sujets d’actualité.