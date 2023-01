Maman de triplés réprimandée par son partenaire après avoir fait une petite pause pendant qu’ils pleuraient

Être une nouvelle maman est épuisant et peut être accablant. Le stress est amplifié lorsque vous avez plus d’un petit à charge.

Une nouvelle mère de triplés s’est récemment adressée au subreddit, AITA (Am-I-The-A—hole) pour lui demander si elle avait tort de prendre une seconde pour reprendre son souffle et de laisser brièvement ses bébés seuls.

La mère de trois enfants, âgée de 20 ans, a partagé sa surprise d’avoir plusieurs enfants à la fois, en disant: « Je ne m’attendais jamais de ma vie à être mère de triplés, alors quand je suis tombée enceinte pour la première fois, c’était définitivement la dernière chose dans mon esprit. »

Elle est la seule à s’occuper des trois nouveau-nés pendant la journée.

Elle dit aux lecteurs qu’elle est la principale gardienne des bébés et qu’elle est à la maison toute la journée avec eux seuls. Elle a même pris la décision de poursuivre ses études en ligne pour être la meilleure mère possible.

Comme la plupart des nouvelles mamans, la Redditor a besoin d’une pause ici et là, surtout lorsque tous les bébés pleurent et sont inconsolables.

La jeune femme raconte aux lecteurs: «Je me retrouve super frustrée au point de pleurer. C’est honnêtement si difficile et le père n’est pas là pour aider car il est soit au travail, soit à l’école.

Elle ajoute un peu de contexte, déclarant qu’elle et son fiancé vivent dans un appartement au rez-de-chaussée qu’ils ont loué à ses parents.

En raison de l’arrangement, lorsqu’elle décide de sortir prendre l’air, elle se limite à s’asseoir sur une chaise près de la porte d’entrée.

Par précaution, elle dispose d’un babyphone avec caméra dans la chambre des petits, ce qui lui permet de les surveiller et de les rejoindre en cas d’urgence.

Son fiancé s’est déchaîné après l’avoir trouvée sur le porche pendant que les bébés pleuraient à l’intérieur de l’appartement.

Récemment, son partenaire est rentré à la maison pour la trouver assise devant la porte d’entrée pendant que les bébés pleuraient et « paniquaient », l’appelant par des noms, y compris une « maman horrible ».

Le fiancé de la jeune femme l’a accusée d’être négligente et de mettre en danger la sécurité des enfants. Il est allé jusqu’à dire à ses futurs beaux-parents, les obligeant eux aussi à se retourner contre elle.

Elle poursuit en expliquant qu’elle a grandi dans le système de placement familial et n’a aucune relation avec sa famille biologique, considère donc sa famille comme la sienne.

La réaction des personnes qui prétendent l’aimer est blessante, mais la femme réaffirme : « Je ne pense vraiment pas que j’aie fait quelque chose de mal ou mis mes bébés en danger, mais ils semblent penser le contraire. »

Maintenant, elle s’est tournée vers ses collègues Redditors pour savoir si elle était en faute dans cette situation.

Une femme lui a offert son soutien en publiant « NTA (pas le connard). Quand j’ai eu mon bébé, l’une des choses que les infirmières m’ont répétées à l’hôpital et pendant les visites à domicile, c’est que si elle pleure et que je sais qu’elle a été nourrie, qu’elle porte une couche propre et qu’elle n’est pas malade, et je deviens stressé, c’est ok de sortir quelques minutes pour me rappeler.

Quelqu’un d’autre a accepté, ajoutant: « Maman est incroyable et fait exactement ce qu’il faut pour s’assurer qu’elle continue de fonctionner. Papa Tattletale par contre… »

La mère désemparée a finalement mis à jour les lecteurs en disant: «J’ai décidé de montrer ce fil à mon fiancé. Au début, il était vraiment en colère contre moi parce que je partageais nos problèmes personnels avec des inconnus sur Internet, même si c’était anonyme.

«Mais à la fin, quand il a eu la chance de se calmer et de m’entendre, moi et vous tous. En fait, il s’est excusé et m’a promis qu’il serait plus impliqué dans la parentalité et qu’il était même prêt à suivre des cours de parentalité, ce que je lui ferai respecter. Je veux juste remercier tout le monde pour le soutien.

