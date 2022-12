Mallrats 2 pourrait commencer la production en 2023, taquine Kevin Smith

Mallrats 2: Twilight of the Mallrats « voit enfin une certaine traction » selon le réalisateur Kevin Smith.

Après être retourné au Quick Stop avec Dante et Randal dans Commis III, Kévin Smith pourrait ensuite retourner au centre commercial avec TS et Brodie. Pendant des années, Smith a taquiné son désir de faire une suite à Mallratssa suite à Greffiers qui est sorti en salles en 1995. En 2020, Smith a déclaré qu’il reprenait avec son travail sur la suite, qu’il a surnommée Crépuscule des Mallrats. Malgré tous les efforts du cinéaste, cependant, le film n’a pas encore abouti.





Avec Commis III publié, cependant, Smith semble donner la priorité Crépuscule des Mallrats, car il a donné une nouvelle mise à jour sur le film qui semble plutôt prometteuse. Dans un nouvel épisode de is Fatman au-delà podcast (via ComicBook.com), Smith a taquiné ce qu’il a en réserve pour les fans de View Askew en 2023. Il mentionne spécifiquement que les progrès progressent bien Crépuscule des Mallrats, suggérant que la production pourrait effectivement commencer sur la suite dans le courant de l’année à venir. Comme Smith l’explique :

FILM VIDÉO DU JOUR

« J’ai un tas de choses. Pendant les premiers mois de l’année, je vais écrire. J’ai un tas de projets d’écriture pour d’autres personnes, donc je ne suis malheureusement pas libre de révéler, mais certains d’entre eux sont f-king merveilleux. C’est une bête différente de ce que je fais pour moi-même. Qu’est-ce que j’attends le plus avec impatience ? Nous constatons une certaine traction sur Mallrats 2: Crépuscule des Mallratsalors… je croise les doigts, les amis. »

Smith poursuit en ajoutant que le studio était satisfait de la façon dont Commis III joué lors de sa sortie en salles via Fathom Events avec sa sortie ultérieure sur les médias domestiques. Le succès du film, comme le taquine Smith, rend plus probable que Crépuscule des Mallrats sortira enfin de l’enfer du développement dès 2023.

« Nous avons entendu les gens de Lionsgate et ils étaient très satisfaits de la performance de Commis III. Je n’ai pas le droit de dire autre chose. [Producer Jordan Monsanto] est comme, ‘Je ne peux rien vous dire parce qu’alors vous allez en parler dans votre putain d’émission… mais les choses se présentent bien, donc cela pourrait être l’année où nous retournerons au centre commercial.’





Le succès de Clerks III pourrait faire fabriquer Mallrats 2

Photos de Gramercy

Mallrats a été écrit et réalisé par Kevin Smith. Le film, qui ramène Smith aux côtés de Jay Mewes dans le rôle de Jay et Silent Bob, met également en vedette Shannen Doherty, Jeremy London, Jason Lee, Claire Forlani, Priscilla Barnes, Michael Rooker, Ethan Suplee, Joey Lauren Adams et Ben Affleck. Le film suit une paire de « mallrats » qui se dirigent vers le centre commercial pour guérir après que chacun d’eux ait rompu avec ses copines.

Si vous voulez revoir l’original Mallratsvous avez de la chance, car il est actuellement diffusé pour libre sur la plateforme de streaming Amazon FreeVee.