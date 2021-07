Malignant : regardez la bande-annonce terrifiante du nouveau film de James Wan

La carrière cinématographique de James Wan a commencé dans le genre de l’horreur, étant responsable de certaines des franchises les plus réussies du genre au cours de la dernière décennie, telles que « Saw », « Insidious » et « The Conjuring ». dont il est toujours producteur exécutif. . Après une longue attente de la part de ses followers, le cinéaste s’apprête une nouvelle fois à terrifier le public avec « Malignant », son nouveau film.

New Line Cinema et Warner Bros Pictures ont présenté le premier aperçu du nouveau film réalisé et produit par James Wan, qui semble déterminé à horrifier à nouveau le public avec une histoire troublante de fantômes et de meurtres surnaturels.

“Malignant” cuenta la historia de una mujer que comienza a presentar visiones de brutales asesinatos mientras estos toman lugar, descubriendo rápidamente que el asesino es en realidad una peligrosa entidad paranormal proveniente de su pasado, recayendo en ella la responsabilidad de investigar su origen y detenerla dès que possible.

« Malignant » fait partie du plan de Warner Bros Pictures pour des sorties simultanées sur HBO Max le jour même de sa sortie en salles, ou du moins c’est le cas aux États-Unis. Mais, alors que dans ce pays, ces bandes ne feront partie du catalogue que pendant 30 jours, en Amérique latine, ces productions atteignent HBO Max 30 jours après leur sortie en salles, restant indéfiniment sur la plate-forme.

Le film présente des performances d’Annabelle Wallis, Maddie Hasson, George Young, Jacqueline McKenzie, Jake Abel, Michole Briana White et Ingrid Bisu. James Wan a réalisé et produit « Malignant » à partir d’un scénario écrit par Akela Cooper, connue pour son travail sur le film « M3GAN ». Le film a une date de sortie prévue pour le 10 septembre.