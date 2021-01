Malignant de James Wan obtient la cote R pour une forte violence d’horreur et des images horribles

James Wan est actuellement l’un des cinéastes les plus en vue d’Hollywood. Mais malgré le battage médiatique, Wan aime jouer des choses près de sa poitrine. Très peu de détails sont connus sur son prochain film d’horreur Malin. Maintenant, il a été révélé que le film obtiendrait une note R pour « Forte violence d’horreur, images horribles et langage. »

James Wan est bien connu dans les cercles d’horreur pour ses contributions au genre. C’est lui qui a lancé le Vu franchise en 2004. Puis, entre le travail sur Le rapide et le furieux et Aquaman, Wan a également créé le Insidieux et Prestidigitation univers cinématographiques et leurs retombées.

Naturellement, il y a beaucoup de curiosité concernant les détails de Malin. Il y avait des rumeurs selon lesquelles le film allait être une adaptation du roman graphique Homme malin que Wan avait précédemment créé. Mais le cinéaste a répondu aux rumeurs en précisant que « Ce n’est certainement pas un film de super-héros. Malignant est un thriller original qui ne repose sur aucune propriété intellectuelle existante. »

Depuis Vu, Wan n’a pas réalisé de films nécessitant beaucoup de sang et de sang, donc le fait que Malin a obtenu une note R pour une violence forte et des images horribles signifie que ce sera probablement le film le plus sanglant de Wan depuis des années. Dans une interview précédente, Annabelle Wallis, qui avait travaillé avec Wan sur le Prestidigitation retombées, description Malin comme « spécial » et « courageux ».

« Je pense que nous avons quelque chose de très spécial. Je pense que c’est un genre qui plie. Je pense que c’est tellement courageux. C’est tellement original. Je n’ai juste rien lu de tel. Et vous savez, encore une fois, je suis à un endroit dans mon la vie et ma carrière où il est temps d’être courageux. Il est temps de pousser. Et James Wan, nous avons travaillé ensemble sur Annabelle, qui était la première fois que je suis venu en Amérique. Et puis, il a regardé The Loudest Voice, et il a dit qu’il J’ai adoré mon travail. Alors, il m’a dit: «J’ai écrit cette partie pour toi, Annabelle. Collaborons. « Je pense que j’ai trouvé en lui un collaborateur si merveilleux, et je sais que nous continuerons à travailler ensemble pendant des années. Il est gentil, et il est tellement bon dans ce qu’il fait. Et je pense que ça va vraiment être quelque chose qui séduit le public parce que c’est un véritable projet de passion pour lui. Donc, je suis très excité. Ouais, voyons voir! C’est ça le bon art et le bon cinéma. Vous le lancez en quelque sorte là-bas, et puis vous Je ne sais pas comment les gens vont réagir. C’est la chose excitante, vous savez. «

Tandis que Malin était censé sortir en 2020, le verrouillage mondial des théâtres a rendu sa sortie impossible. La sortie du film est désormais prévue cette année, mais il reste à voir si cette sortie sera en salles ou en VOD.

Réalisé par James Wan, Malin met en vedette Annabelle Wallis, Jake Abel, George Young, Maddie Hasson, Michole Briana White et Jacqueline McKenzie. Le film devrait sortir en 2021. Cette nouvelle est originaire de / film.

Sujets: Malin