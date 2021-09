Malibu, l’opportunité de retrouver la liberté dans les affrontements et le chaos

Du mauvais, du bon. La pandémie a apporté une paix sans précédent pour de nombreux habitants de Mexico. Le motif? Arrêtez de souffrir du chaos routier. Le fait de ne pas passer plus de cinq heures à bord de la voiture entre embouteillages et stress collectif, en plus du bruit incessant émanant du son du klaxon, est quelque chose que des milliers de citoyens de la capitale apprécient. Ils ont cessé de se sentir prisonniers du chaos. Mais est-ce que quelqu’un trouvera le calme et la liberté à l’intérieur d’une voiture dans l’une des villes les plus chaotiques du monde ?

Oui, il y a des gens capables d’y parvenir. Ernesto (Tiago Rivera) et Gloria (Marisol Rivera) en sont la preuve. Ils le font grâce à un Malibu qui se démarque de tout autre véhicule qui circule dans la capitale. Et cette voiture ne diffère pas des autres par le modèle lui-même, ni par la couleur, mais par le traitement qui lui est donné.

Ernesto l’utilise pour voler de manière élégante. Comment? Provoquer des crashs afin de profiter de la précipitation, de la nervosité et de l’ahurissement de leurs victimes pour « baisser de l’argent » en compensation des dommages causés par les coups. En même temps, le véhicule représente pour lui un refuge. « Malibu est sa maison, sa vie, son travail. Mais c’est aussi l’espace où il peut être lui-même, être libre. Ce n’est pas un gars qui fait mal pour avoir mal. Dans cette voiture, il trouve un moyen d’approcher la société à travers les accidents, c’est son seul moment pour le faire », Tiago Rivera commente Spoiler à propos de son personnage.

« Malibu C’est l’outil parfait pour panser les blessures, pour reconnaître que l’on aime profondément. C’est aussi un outil pour se reconnaître comme des êtres humains avec amour, passion, sexe, aventure, adrénaline, chaos », Marisol Rivera partage son rôle de Gloria, une femme qui est renvoyée de chez elle par son mari et n’a aucune idée de ce qu’elle doit faire de sa vie jusqu’à ce qu’elle rencontre Ernesto à la suite d’une persécution. La rencontre avec cette spécialiste du crash l’amène à se réinventer totalement en se découvrant dans une facette encore plus dangereuse.

Cette histoire se déroule dans la capitale du pays, mais pas dans celle qui propose habituellement d’autres contenus, c’est-à-dire au-delà des espaces reconnaissables, comme les colonies Roma et Condesa, ou l’Ange de l’Indépendance. Au Malibu Diverses rues et avenues de la ville sont observées, scènes de poursuites, de crashs et d’explosions.

« Mexico est un personnage vivant, une entité organique très intéressante. Mon intention n’était pas de montrer la même chose que toujours, pour laquelle des emplacements impensables ont été choisis. Je remercie la production pour cette richesse que montre la ville », indique Víctor Velázquez, réalisateur du film.

Cette combinaison de un véhicule spécial, Ernesto et Gloria, fait de Malibu une pièce cinématographique qui oblige à repenser le sentiment de haine/amour pour une ville qui apparemment étouffe ses habitants, cependant, il accorde la liberté à certains d’entre eux.