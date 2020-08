Malheur au Canada: une ours tue une femme et son père écoute

Une femme se dirige vers la porte d’une cabane forestière canadienne pour parler au téléphone à son père. Puis elle est attaquée par un ours et tuée. Pourquoi l’animal attaque soudainement est un mystère.

Une femme de 44 ans a été tuée lors d’une attaque d’ours au Canada alors qu’elle parlait au téléphone à son père. La femme était avec son mari et ses deux jeunes enfants dans leur chalet isolé du nord de la Saskatchewan lorsque l’ours noir les a attaqués, a déclaré la police. Elle a été grièvement blessée et déclarée morte un peu plus tard après avoir été récupérée par un hélicoptère de sauvetage.

La femme était sortie de la cabane sur McKie Lake près de Buffalo Narrows pour parler à son père au téléphone. Il a déclaré à la station de radio locale 650 CKOM que son mari avait réparé quelque chose dans la hutte, qui est dans la famille depuis longtemps. Puis elle a soudainement envoyé son fils de neuf ans, qui était dehors avec elle, à l’intérieur. Ensuite, le père a entendu un «gargouillis» pendant des minutes. “Les sons étaient très dérangeants. Une attaque m’a traversé l’esprit, mais c’est extrêmement rare.”

Au bout de quelques minutes, le père raccrocha et essaya de nouveau. Moins de dix minutes plus tard, son gendre a appelé et a signalé l’attaque. “Il a appelé et a dit que Stéphanie avait été attaquée par un ours. L’ours ne voulait pas la lâcher, alors il lui a tiré dessus.” Le mari de la femme et ses deux jeunes enfants, âgés de deux et neuf ans, étaient indemnes. Le fils aîné a dû regarder l’attaque.

La famille a l’habitude d’avoir des ours près de leur hutte. Mais il n’y aurait jamais eu de problèmes. “Nous ne laissons jamais traîner de nourriture ni ne leur donnons une raison de rester.” Un ours n’a jamais été agressif. “Ils s’enfuient toujours.” Pourquoi l’ours a attaqué la femme n’est pas clair. Un policier a dit au père que l’animal n’avait pas faim. Son estomac était plein de myrtilles. L’attaque est venue complètement de nulle part. Il n’y a pas eu d’attaque mortelle d’ours dans la province de la Saskatchewan depuis 1983, selon la police. La famille a maintenant créé une page de dons pour soutenir le mari et les enfants.