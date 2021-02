Malgré ses données anonymes, le New York Times a pu retrouver les voleurs du Capitole grâce à la publicité mobile

Ils nous suivent grâce aux téléphones portables. C’est quelque chose que nous avons supposé et le New York Times l’a clairement reflété dans sa dernière enquête. Grâce aux identifiants de la publicité et à une liste de données anonymes, ils ont atteint suivre individuellement les pillards du Capitole.

Grâce à une source anonyme, le journal a obtenu une liste de données relatives aux mobiles des assaillants. Il n’y avait pas de noms dedans, mais il y avait une collection de identifiants publicitaires afin que les grandes entreprises puissent leur envoyer des publicités personnalisées. Ces données sont censées être anonymes, mais la recherche les a combinées avec d’autres bases de données et en quelques secondes, ils ont pu obtenir de vrais noms, adresses, numéros de téléphone et e-mails.

La farce des « données anonymes »

«Ils sont censés être anonymes et les propriétaires de smartphones peuvent les réinitialiser ou les désactiver complètement. Nos résultats montrent que la promesse de l’anonymat est une imposture«Ils écrivent dans le New York Times.

En utilisant une mine de données de localisation de smartphone, @cwarzel et @stuartathompson identifié certains des émeutiers du Capitole. Dans cette animation time-lapse, les smartphones sont passés du rallye de Trump au Capitole. https://t.co/MV4foh0Olo pic.twitter.com/iSfdicvXWY – Opinion du New York Times (@nytopinion) 6 février 2021

Dans une vidéo, tirée du journal, ils montrent comment les différents assaillants se sont déplacés. Beaucoup d’entre eux sont entièrement identifiés grâce à ces identifiants. UNE travail qui montre à quel point il est facile de géolocaliser des individus, bien que cet endroit soit censé être masqué.

L’utilisation de ces données est controversée, car aux États-Unis, il n’existe pas de législation suffisamment précise pour établir qui y a accès et pendant combien de temps. Il y a un autre point supplémentaire et il s’agit de Dans quelle mesure ces données impliquent-elles qu’un utilisateur était effectivement sur le site vers lequel son mobile pointe.

Ce graphique du New York Times est incroyable et montre comment «arrêter le vol» a engendré les émeutes du Capitole. pic.twitter.com/Wm2XAxE4QH – Molly Jong-Fast🏡 (@MollyJongFast) 6 février 2021

Le Times lui-même passe en revue l’histoire d’un utilisateur dont les données se trouvent à l’intérieur du Capitole, mais il assure qu’il n’était pas dans l’émeute. L’utilisateur le nie, mais ces données pourraient être utilisées comme preuve par la police pour porter une accusation.

« Il est naïf de penser que des informations ne seront utilisées contre des personnes que si elles ont enfreint la loi; ces données sont collectées et restent vulnérables à l’usage et aux abus, que les gens se rassemblent pour soutenir une insurrection ou protestent à juste titre contre les violences policières … aucune de ces données n’aurait jamais dû être collectée », conclut l’enquête révélatrice.

Plus d’informations | New York Times