Malgré quelques retours, on parle de nombreuses absences à l’E3 2021

Les préparatifs de la foire de Los Angeles de cette année se poursuivent. Et tout indique que les absences de l’E3 2021 seront moindres que celles des autres années.

Nous parlons depuis quelques semaines de ce que sera l’E3 de cette année. Et si en ligne, et si complètement gratuit, et si différent des précédents … Cependant, quelques mois après que cela ait eu lieu, certains Absences E3 2021.

Les dernières nouvelles, qui proviennent de médias tels que l’industrie des jeux, affirment que certaines entreprises seront présentes à l’événement numérique. Et parmi eux, il y aurait le retour de trois fils prodigues: Nintendo, Microsoft et même Ubisoft. Rappelons que ces entreprises ont décidé de mettre de côté les propositions que l’ESA, organisatrice de l’événement, a proposées lors de la suspension de l’événement physique.

Au total, ils seraient confirmés, en plus de ces trois, Capcom, Konami, Take-Two, Warner Bros et Koch Media. Ce n’est vraiment pas mal au départ. Mais, comme nous sommes ce Kaffir, ce que nous regardons, ce sont les absences de cet E3 2021 qui sont tout aussi célèbres voire plus.

Pour commencer, on ne voit pas dans l’affiche Sony, SEGA, Activision Blizzard, Bandai Namco, Square Enix ou EA. Ce dernier n’est pas vraiment que j’ai beaucoup sentiment avec la foire de Los Angeles et est un habitué des absences. Mais Sony ou Square Enix sont des victimes importantes. D’autant plus qu’ils ont généralement leurs propres conférences pendant les heures E3.

Évidemment, c’est comme annoncer la date de sortie d’un jeu. Cela changera sûrement beaucoup jusqu’à ce que le moment vienne. Alors n’abandonnez pas, sûrement plus de noms rejoindront l’E3 2021. Il n’aura pas lieu avant le 12 juin après tout. Il y a donc du temps. Voyons quelle proposition ils nous proposent finalement.