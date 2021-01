Malgré l’offensive électrique. Honda promet une nouvelle Civic Type R «pure»

Honda a un plan d’électrification en cours, à mettre en œuvre d’ici 2022, qui devrait couvrir l’ensemble de sa gamme de modèles. Tout?! Ne pas! En effet, assurez-vous des dernières informations, la Civic Type R restera une réalité et pure, avec un moteur thermique à essence Turbo!

Après, fin 2019, avoir annoncé l’anticipation, de 2025 à 2022, du plan d’électrification de sa gamme, qui inclut de proposer des versions hybrides ou électriques de tous ses modèles les plus généralistes, également en réponse au changement des mentalités des consommateurs en Europe, Honda en vient maintenant à supposer qu’il existe également des exceptions à la stratégie définie. À commencer par la populaire berline sport Civic Type R.

Selon Autocar, sur la base de sources internes Honda, la prochaine génération de Civic Type R, attendue en 2022, restera l’une des dernières propositions d’essence de marque purement japonaise, «refusant» tout support électrique.

La Honda Civic Type R actuelle

Incidemment, une confirmation a même été donnée lors de la présentation du prototype de la prochaine Civic, montré, aux USA, avec une carrosserie berline, la marque ajoutant que la version de série sera lancée, dans le monde entier, au printemps prochain. Avec des livraisons commençant plus tard dans l’année.

En Europe. Honda veut mettre fin aux moteurs à combustion d’ici 2022

Quant à la Type R basée sur la 11e génération de la Civic, elle devrait être introduite quelques mois plus tard.

Évolution à l’étranger, révolution à l’intérieur

À propos de la voiture elle-même et des raisons pour lesquelles la carrosserie à hayon reste plus populaire en Europe de l’Ouest, tout indique que la future Type R continue d’être basée sur cette solution à cinq portes, le design évoluant par rapport à la génération actuelle. Bien que et selon les images de prototypes déjà vus, le plus certain est que l’évolution sera subtile.

La Honda Civic Type R GT et Type R Sport Line

De plus, selon certaines rumeurs, il est également possible que Honda répète une variante Sport Line, tout de suite, sans l’énorme aile arrière, adoptant un look plus discret que le modèle actuel.

Enfin, les prototypes semblent également annoncer un empattement plus important, afin d’offrir une meilleure habitabilité que la génération actuelle.

Toujours à l’intérieur, Honda promet, désormais, «une rénovation profonde», à commencer par une amélioration de la qualité des matériaux, une esthétique et une sensation plus matures et un système d’infodivertissement plus évolué. Quelque chose qui, certains responsables de la marque, ont admis pouvoir provenir d’une entreprise extérieure.

Les grandes lignes de ce que pourrait être l’intérieur de la Civic nouvelle génération

Quant aux détails sportifs déjà connus dans la version Type R, tels que les sièges sport, les détails rouges ou la poignée caractéristique du levier de boîte de vitesses en aluminium, resteront dans la prochaine génération.

Moteur raffiné

En parlant d’hélice, Autocar avance qu’il devrait s’agir d’une évolution de l’hélice actuelle, le quatre cylindres 2.0 déjà très apprécié à injection directe et turbocompresseur, avec la désignation interne «K20C1». Immédiatement, avec une série de mises à jour conçues pour augmenter les performances et l’efficacité.

Cependant, et parce que la marque comprend que l’évolution est proche de ses limites, en ce qui concerne le concept sportif de la roue avant, il est plus que certain qu’en termes de puissance, la prochaine Civic Type R ne va pas bien au-delà de la 320 CV. Montre plutôt une réponse meilleure et plus rapide, tant au niveau du turbo que du couple.

La Civic Prototype, dans la carrosserie en trois volumes

Cependant, encore à révéler, les détails techniques restent, par exemple, en termes de châssis, bien que des changements majeurs ne soient pas non plus attendus. Il faut également s’attendre à la présence d’un différentiel à glissement limité, ainsi que d’amortisseurs adaptatifs, entre autres friandises.

Prix ​​sans changements substantiels?

Enfin, et puisque Honda devrait vouloir le modèle au niveau actuel, il est certain que la prochaine Civic Type R ne subira pas de changements de prix substantiels, défend la publication anglaise.

