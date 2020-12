Malgré l’histoire. Porsche célèbre un million de Cayenne produits

Surtout dans une marque qui a acquis une renommée pour ses sports, il s’agit d’un jalon qui représente non seulement un exploit commercial, mais aussi une démonstration de l’évolution des temps: Porsche vient d’atteindre le cap du million d’unités Cayenne produites!

L’annonce vient d’être faite par la marque Zuffenhausen elle-même, dont l’histoire s’est faite, en grande partie, sur la base de modèles emblématiques comme la 911, ou encore la Boxster et la Cayman. Mais, de plus en plus, il est contraint de considérer les SUV comme la solution du futur.

À la suite d’un long processus et dans lequel la marque allemande a tenu à impliquer les clients, leur demandant s’ils aimeraient avoir un SUV avec l’emblème de la marque, Porsche a fini par devoir recourir à de nouvelles installations à Hemmingen – à mi-chemin. entre Zuffenhausen et Weissach -, pour produire un modèle qui n’avait rien à voir avec les voitures de sport à deux portes que le constructeur a déjà montré une bonne connaissance de la façon de faire.

Le Porsche Colorado Concept, lors de tests de développement au Canada, en 2000. Deux ans plus tard, le Colorado se lance dans la commercialisation… comme Cayenne

Développé sous le nom de code «E1», le premier Cayenne avait, même et même, «l’obligation» d’être différent du Touareg. Proposition SUV que, dans le même temps, la «sœur» Volkswagen développait.

Malgré toutes les contraintes, c’est en 2002 que Porsche a commencé à commercialiser la première génération de Cayenne, qui n’a pas tardé à se révéler être un énorme succès, devenant rapidement le modèle le plus recherché de la gamme de la marque Zuffenhausen. .

À ce jour, le Cayenne continue d’être produit dans l’usine du groupe Volkswagen de Bratislava, en Slovaquie, aux côtés des «frères» Volkswagen Touareg, Audi Q7 et Lamborghini Urus. La seule exception est la Bentley Bentayga, qui, malgré l’utilisation de la même base, continue d’être assemblée à Crewe, au Royaume-Uni.

La Porsche Cayenne GTS dans la couleur Carmine Red qui est également l’unité à un million du modèle

Cependant, au cours de ces 18 années d’existence, le Cayenne d’origine a déjà donné lieu à une version Coupé innovante en 2019, qui représente aujourd’hui environ un quart des ventes du modèle. Puisque, au milieu, Porsche a également montré un Cayenne Cabriolet Concept particulier, qui, cependant, n’était rien de plus que cela – un concept.

Pour le reste, comme pour l’avenir, Porsche a déjà garanti qu’il y aurait «bien d’autres chapitres passionnants là-bas. À commencer, dit-on, avec le Cayenne GTS dans la couleur Carmine Red, qui sera désormais livré à un client allemand et qui porte le label Porsche Cayenne n ° 1000000000…

