Malgré les verrouillages, les émissions liées à l’utilisation du pétrole, du gaz et du charbon étaient plus élevées en décembre 2020 qu’en 2019: étude

Les émissions mondiales de dioxyde de carbone liées à l’énergie ont légèrement augmenté en décembre par rapport au même mois de 2019, ce qui indique que la forte baisse observée en raison de la pandémie a été de courte durée. Les chiffres publiés mardi par l’Agence internationale de l’énergie montrent que les émissions provenant de la production et de l’utilisation de pétrole, de gaz et de charbon étaient deux pour cent plus élevées en décembre 2020 qu’un an plus tôt. L’agence intergouvernementale basée à Paris a déclaré qu’une résurgence de l’activité économique associée à un manque de politiques d’énergie propre signifie que de nombreux pays enregistrent désormais des émissions plus élevées qu’avant l’épidémie de coronavirus.

« Le rebond des émissions mondiales de carbone vers la fin de l’année dernière est un avertissement brutal que l’on ne fait pas assez pour accélérer les transitions d’énergie propre dans le monde », a déclaré le directeur exécutif de l’agence, Fatih Birol. Si les gouvernements n’agissent pas rapidement avec les bonnes politiques énergétiques, cela pourrait mettre en péril l’opportunité historique mondiale de faire de 2019 le pic définitif des émissions mondiales. »

Les scientifiques avaient précédemment calculé que les émissions de CO2 avaient chuté de 7% au cours de l’année 2020, car les gens restaient chez eux en raison de la pandémie.

« Nos chiffres montrent que nous retournons à un business as-usual à forte intensité de carbone », a déclaré Birol. « Ces derniers chiffres sont un rappel brutal de l’immense défi auquel nous sommes confrontés pour transformer rapidement le système énergétique mondial. »

Le dioxyde de carbone est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement climatique. Les scientifiques affirment que pour atteindre l’objectif de l’accord de Paris sur le climat consistant à empêcher les températures moyennes d’augmenter de 2 degrés Celsius – idéalement pas plus de 1,5 degrés Celsius – par rapport à l’époque préindustrielle, les émissions anthropiques de CO2 et d’autres gaz chauffants de la planète besoin d’être réduit à près de zéro au milieu du siècle.

Les chiffres de l’AIE montrent que la Chine était la seule grande économie dont les émissions ont augmenté en 2020, tandis que celles des États-Unis ont chuté de 10% par rapport à 2019. En décembre, les émissions d’énergie aux États-Unis étaient proches des niveaux observés au même mois de 2019, le a déclaré l’agence, attribuant cela à la reprise économique et à une plus grande utilisation du charbon en raison de la hausse des prix du gaz et du temps plus froid.

