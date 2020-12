Malgré les verrouillages et les promesses de pollution, la Terre se réchauffera de plus de trois degrés d’ici la fin de 2100

Agence France-Presse10 déc.2020 14:47:38 IST

La Terre est toujours sur la bonne voie pour se réchauffer de plus de trois degrés Celsius d’ici la fin du siècle malgré une baisse des émissions de gaz à effet de serre causée par la pandémie et des promesses de réduire la pollution, a déclaré mercredi l’ONU. Dans son évaluation annuelle des niveaux d’émissions, le programme des Nations Unies pour l’environnement a constaté que la baisse de sept pour cent de la pollution par le carbone en 2020 aurait un «impact négligeable» sur le réchauffement sans un abandon large et rapide des combustibles fossiles. Le rapport Emissions Gap analyse l’écart entre les actions requises dans le cadre de l’accord de Paris sur le climat et les réductions d’émissions actuellement prévues par les pays. Il a constaté qu’une «reprise verte» de la pandémie, dans laquelle les promesses de zéro net émergentes sont accélérées, pourrait réduire de 25% les émissions d’ici 2030. Cela rapprocherait le monde des niveaux requis pour limiter le réchauffement à 2 ° C comme le stipule Paris .

Avec un peu plus de 1 ° C de réchauffement depuis l’époque préindustrielle, la Terre connaît déjà des sécheresses plus fortes et plus fréquentes, des incendies de forêt et des super-orages rendus plus meurtriers par la montée des mers.

«De toute évidence, le monde est bloqué. Pendant ce temps, nous avons constaté une baisse de 7% des émissions», a déclaré la Directrice exécutive du PNUE, Inger Andersen AFP.

« Mais nous savons aussi que la réponse n’est pas de verrouiller le monde et d’avoir 1,9 milliard d’enfants non scolarisés. »

Elle a déclaré que le rapport de mercredi montrait qu’une reprise de la pandémie verte « peut réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre et aider à ralentir le changement climatique ».

Le PNUE a déclaré l’année dernière que les émissions devaient chuter de 7,6% par an jusqu’en 2030 pour maintenir l’objectif plus ambitieux de température de Paris de 1,5 ° C en jeu.

Alors que 2020 devrait voir les émissions chuter globalement conformément à ce chiffre, il a fallu un ralentissement sans précédent de l’industrie, des voyages et de la fabrication pour y parvenir.

Les experts craignent qu’un rebond des émissions de carbone soit presque inévitable en 2021; la semaine dernière, l’ONU a déclaré que les pays prévoyaient d’augmenter la production de combustibles fossiles de 2 pour cent chaque année cette décennie.

Pour limiter le réchauffement à 1,5 ° C, il a déclaré que la production de pétrole, de gaz et de charbon devait au contraire chuter de 6% chaque année.

L’évaluation de mercredi a révélé que les émissions en 2019 – une année que les scientifiques espèrent toujours représenter un pic de pollution annuelle par le carbone – s’élevaient à 59,1 gigatonnes d’équivalent CO2.

Cela représente une augmentation de 2,6% par rapport à 2018, en grande partie due à une augmentation des incendies de forêt, a déclaré le PNUE.

Au total, la Terre est toujours sur la bonne voie pour se réchauffer de plus de 3 ° C d’ici 2100 – une augmentation de la température qui déplacerait des centaines de millions de personnes en raison de la montée des mers, des mauvaises récoltes et des conditions météorologiques de plus en plus extrêmes telles que les sécheresses et les tempêtes.

– Inégalité des émissions –

Il a déclaré que la réduction des déplacements, de l’activité industrielle et de la production d’électricité pendant la pandémie entraînerait une baisse des émissions de 7% par rapport à l’année dernière.

Mais cela ne se traduirait qu’en une réduction de 0,01 ° C du réchauffement climatique d’ici 2050.

Le PNUE a déclaré qu’une reprise verte de Covid-19 verrait les émissions atteindre 44 GT en 2030 par rapport aux 59 GT prévus, donnant à l’humanité 66% de chances de maintenir les hausses de température en dessous de 2 ° C.

Cela nécessiterait un passage généralisé aux énergies renouvelables, un soutien direct à la technologie et aux infrastructures zéro émission, la réduction des subventions aux combustibles fossiles, pas de nouvelles centrales au charbon et un reboisement généralisé, a-t-il déclaré.

Pourtant, la reprise pandémique semble déjà avoir un soutien pour les industries à forte pollution, avec seulement un quart des pays du G20 consacrant des parts de dépenses à des mesures à faible émission de carbone.

Le rapport a également mis à nu la vaste inégalité de la pollution par le carbone: les 1% les plus riches représentent plus du double des émissions combinées des 50% les plus pauvres.

Le PNUE a déclaré que ce groupe devait réduire son empreinte carbone d’un facteur 30 pour rester en ligne avec les objectifs de Paris.

Tim Gore, responsable de la politique climatique chez Oxfam, a déclaré que le rapport de mercredi montrait qu’il était « pratiquement et politiquement impossible de réduire l’écart d’émissions si les gouvernements ne réduisent pas l’empreinte carbone des riches ».

.

