Malgré les verrouillages du COVID-19, les gaz à effet de serre continuent d’augmenter dans le monde: OMM

Agence France-Presse24 nov.2020

Les gaz à effet de serre dans l’atmosphère, principal moteur du changement climatique, ont atteint des niveaux records l’année dernière et ont continué de grimper en 2020 malgré les mesures visant à enrayer la pandémie de Covid-19, a annoncé lundi l’ONU.

Le chef de l’Organisation météorologique mondiale (OMM), Petteri Taalas, a quant à lui salué les vœux de plusieurs pays de se concentrer sur les technologies respectueuses du climat alors qu’ils cherchent à relancer leurs économies après la crise des coronavirus.

S’adressant aux journalistes, il a également exprimé son optimisme face à la promesse du président élu américain Joe Biden de ramener son pays à l’accord de Paris sur le climat, affirmant qu’il espérait que “cela pourrait avoir un effet domino (et) motiver également d’autres pays”.

Mais l’agence des Nations Unies a démenti l’idée que les verrouillages et autres mesures visant à contenir la pandémie pourraient à eux seuls réparer certains des dommages causés par les émissions de gaz à effet de serre en constante augmentation au cours des dernières décennies.

Bien que les émissions aient diminué cette année, l’OMM a averti que cela n’avait pas freiné les concentrations records de gaz à effet de serre qui emprisonnent la chaleur dans l’atmosphère, font monter les températures, font monter le niveau de la mer et entraînent des conditions météorologiques plus extrêmes.

“La baisse des émissions liée au verrouillage n’est qu’un petit échec sur le graphique à long terme”, a déclaré Taalas.

“Nous avons besoin d’un aplatissement soutenu de la courbe.”

Selon le principal bulletin annuel de l’OMM sur les gaz à effet de serre, les estimations préliminaires indiquent que les émissions quotidiennes de dioxyde de carbone (CO2) ont chuté de 17 pour cent au niveau mondial pendant la période la plus intense des arrêts.

L’impact annuel devrait être une baisse comprise entre 4,2 et 7,5%, a-t-il déclaré.

Mais cela ne fera pas baisser les concentrations de CO2 dans l’atmosphère, a-t-il déclaré, avertissant que l’impact sur les concentrations n’était “pas plus important que les fluctuations normales d’une année à l’autre”.

Toujours en hausse

Les concentrations de CO2 continueront d’augmenter, bien qu’à un rythme légèrement réduit, a déclaré l’OMM, ajoutant que le rythme ne serait pas plus de 0,23 partie par million (ppm) par an plus lent que la trajectoire précédente – bien dans l’intervalle naturel de 1,0 ppm -Variabilité annuelle.

Les émissions sont le principal facteur qui détermine la quantité de niveaux de gaz à effet de serre, mais les taux de concentration sont une mesure de ce qui reste après une série d’interactions complexes entre l’atmosphère, la biosphère, la lithosphère, la cryosphère et les océans.

Le CO2 est de loin le plus important gaz à effet de serre à vie longue dans l’atmosphère lié aux activités humaines, et est responsable d’environ deux tiers du réchauffement de la Terre.

Le Bulletin de l’OMM a répertorié la concentration atmosphérique de CO2 en 2019 à 410 ppm, contre 407,8 ppm en 2018, et a déclaré que l’augmentation s’était poursuivie cette année.

Taalas a souligné que le monde avait dépassé le seuil mondial de 400 ppm en 2015, exprimant l’alarme que «quatre ans plus tard, nous avons franchi 410 ppm».

“Un tel taux d’augmentation n’a jamais été vu dans l’histoire de nos disques.”

L’agence des Nations Unies a déclaré que depuis 1990, il y avait eu une augmentation de 45% du soi-disant forçage radiatif, qui est l’effet du réchauffement climatique sur le climat par les gaz à effet de serre.

Il y a cinq millions d’années

“Le dioxyde de carbone reste dans l’atmosphère pendant des siècles et dans l’océan encore plus longtemps”, a déclaré Taalas.

“La dernière fois que la Terre a connu une concentration comparable de CO2 remonte à trois à cinq millions d’années”, a-t-il déclaré.

Le deuxième gaz à effet de serre le plus répandu dans l’atmosphère est le méthane – émis en partie par le bétail et la fermentation des rizières – qui est responsable d’environ 16 pour cent du réchauffement.

En 2019, les niveaux de méthane étaient à 260% des niveaux préindustriels, à 1877 parties par milliard (ppb).

L’augmentation par rapport à la mesure de 2018 était légèrement inférieure à l’augmentation annuelle précédente, mais toujours supérieure à la moyenne sur 10 ans, a déclaré l’OMM.

Les concentrations de protoxyde d’azote, le troisième gaz à effet de serre majeur qui est principalement causé par les engrais agricoles, s’élevaient quant à elles à 332 ppb l’an dernier, soit 123 pour cent au-dessus des niveaux préindustriels.

Sa hausse de 2018 à 2019 a également été inférieure à celle observée de 2017 à 2018, mais à égalité avec le taux de croissance annuel moyen de la dernière décennie.

.

