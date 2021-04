Malgré les retards, le redémarrage de «Home Alone» est en cours

Selon l’acteur et comédien Kenan Thompson, le redémarrage attendu depuis longtemps de «Home Alone» sera une réalité. En 2019, Disney + avait annoncé la production d’un reboot inspiré de l’un des films les plus appréciés du cinéaste Chris Columbus, qui en 1999 présentait l’histoire attachante de Kevin McCallister, qui défend sa maison à Noël contre un couple de voleurs.

Ce redémarrage mettra en vedette une nouvelle histoire mettant en vedette un nouveau garçon joué par Archi Yates, dont le grand public se souviendra pour sa participation à «Jojo Rabbit» en tant que Yorki, avec un casting qui comprend Ellie Kemper, Rob Delaney, Chris Parnell et Mikey Day, qui a écrit le scénario avec le scénariste de Saturday Night Live, Streeter Seidell.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Mike Flanagan prépare une nouvelle adaptation de film d’horreur

Ce nouveau « Home Alone » sera réalisé par Dan Mazer, qui a commencé le tournage en février 2020 jusqu’à ce que les restrictions dues à la pandémie aient complètement suspendu ses activités, reprenant en novembre.

Dans une récente apparition sur «Watch What Happens Live», Thompson a répondu à la question d’un fan concernant le développement du projet: «C’était un long tournage. Cela a commencé au Canada et a dû s’arrêter puis revenir en raison de la pandémie. Il a été très entaché de tentatives pour le faire. » a commenté l’acteur.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Les scientifiques affirment que le costume « Iron Man » pourrait être une réalité

Kenan Thompson considère que la production est presque terminée, notant qu’il a produit sa déclaration de revenus de production, qui est généralement l’une des dernières étapes avant d’envisager la fin d’un film.

On se souvient non seulement du film original «Home Alone» pour la performance d’un très jeune Macaulay Culkin, qui dans les années 90 était l’enfant star la plus populaire de la décennie, mais c’était aussi l’une des dernières grandes œuvres du scénariste John Huges. . Disney + n’a pas encore annoncé de date estimée pour ce redémarrage.