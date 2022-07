Malgré les plaintes des fans, Diablo Immortal réalise plus de 100 millions de dollars de ventes

Selon les dernières données, le jeu mobile Diablo Immortel de ActivisionBlizzard malgré vives critiques des fans une totale réussite. Le jeu a été lancé dans le monde entier en seulement huit semaines plus de 100 millions de dollars de ventes gagné grâce aux gains des joueurs.

Malgré les critiques : les fans semblent aimer Diablo Immortal

Selon les données de Sensor Tower (via Mobidictum) le dernier robot d’exploration de donjons fleurit de manière inattendue dans le monde entier. Le jeu mobile a dominé les classements dans plusieurs régions du monde et a généré près de 50 millions de dollars le premier mois Volume des ventes.

Le titre l’a fait sur la liste d’am Les jeux mobiles les plus téléchargés en juin 2022 et a atterri dans le monde entier Lieu 10. En deux mois, la version mobile « Diablo » a été téléchargée plus de 20 millions de fois. Tout cela malgré le fait que le jeu n’était même pas sorti en Chine à l’époque.

La raison était que l’éditeur NetEase a fait face à divers problèmes sur le marché chinois et n’a pas réussi à sortir le jeu à temps. Au 25 juillet était-ce alors aussi dans Chine Jusqu’à présent, le jeu a finalement été mis en ligne pour les appareils iOS et Android à cette date.

Le titre est actuellement sur 13ème place dans les jeux mobiles les plus rentables du monde. Maintenant qu’il est enfin sur le marché chinois, il pourrait remonter dans le top 10 étant donné que l’industrie chinoise du jeu vidéo est actuellement le plus grand marché mondial pour les jeux.

Diablo Immortal est aussi un énorme succès en Chine

Le titre de RPG mobile avait en La Chine démarre fort posé. Pendant les deux premiers jours, le titre était le jeu le plus téléchargé sur l’App Store d’Apple. Là Google Play n’est pas disponible en Chine il est difficile de dire comment le jeu se comportera sur les marchés Android.

Le jour de sa sortie, c’était même le troisième jeu le plus rentable en Chine, après les méga succès de Tencent « Honor of Kings » et « PUBG Mobile », connu en Chine sous le nom de « Game For Peace ». Il sera intéressant de voir comment le titre d’Activision Blizzard se comportera en août maintenant que le jeu est officiellement disponible sur tous les principaux marchés mobiles.