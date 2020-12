Malgré le leadership d’Audi. Bentley veut construire Artemis à Crewe

Après la nouvelle du haut du groupe Volkswagen, faisant état d’un repositionnement de Bentley, au sein même du constructeur, le plaçant sous l’influence d’Audi, voici, le PDG de la marque britannique d’hyper-luxe, Adrian Hallmark, est venu accueillir déjà cette nouvelle réalité. Tout d’abord, en raison de la possibilité de combiner la technologie allemande avec la fabrication britannique.

L’idée de Bentley et Hallmark, rapporte ce lundi, Automotive News Europe, est que la marque britannique pourrait bénéficier des avancées technologiques déjà réalisées par Audi, à savoir, dans le domaine de la mobilité électrique, et, plus précisément, à travers le projet Artemis.

Un défi porté et développé par la marque des quatre anneaux, et qui vise à donner naissance à la voiture électrique du futur, le projet Artemis est vu par Bentley comme l’opportunité d’avoir son premier modèle électrique hyper-luxe très probablement, même avant des rivaux directs. Le constructeur britannique veut pouvoir construire même cette nouvelle berline électrique à Crewe.

«Nous faisons partie d’un groupe automobile et c’est à nous de montrer que nous sommes la meilleure solution, mais aussi que nous sommes capables de tout fabriquer ici», déclare Adrian Hallmark, PDG de Bentley, dans un entretien avec AutoNews. En ajoutant que, «oui, il est possible que nous puissions recevoir des corps enduits et non peints, puis nous pouvons faire le reste du travail – finitions, intérieurs, etc. Par conséquent, notre mission est de construire cette voiture à Crewe ».

Par ailleurs, Hallmark rappelle le fait que Bentley était l’une des marques du groupe impliquées dans le développement du projet Artemis depuis le premier jour. Ce fait, estime le manager, aidera le chemin qui reste à parcourir.

«Artemis est le dérivé d’une nouvelle architecture électrique. Ce sera la base d’une série de produits, destinés à différents segments. », Rappelle-t-il, étant que,« avec cette nouvelle architecture, nous commençons à définir ce qu’elle doit réaliser, dans notre cas. Nous sommes un bienfaiteur de cette nouvelle solution et nous en payons une partie, afin de pouvoir également imposer des exigences d’ingénierie détaillées, facilitant l’industrialisation de Bentley ».

