Malgré la pandémie. Bentley établit un nouveau record de ventes en 2020

Date: 6 janvier 2021

Bentley a atteint un nouveau record de ventes en 2020, avec 11206 unités enregistrées, une augmentation de 2% par rapport à 2020, malgré le confinement et moins de semaines de production.

La marque britannique de voitures de luxe a enregistré un volume de ventes de 11206 unités en 2020, soit une augmentation de 2% par rapport à 2019 et le meilleur résultat des 101 ans d’histoire de Bentley.

Ce volume de ventes a été réalisé au cours d’une année où la production a été interrompue pour cause de confinement. L’usine de Crew a fermé pendant sept semaines après le premier parc d’engraissement en mars et la production a dépassé de 50% le volume habituel au cours des neuf semaines suivantes.

Bentley a été obligée de repenser en profondeur ses installations pour répondre à la demande, tout en maintenant la distance sociale et les protocoles de sécurité.

Comme les années précédentes, l’Amérique (du Nord et du Sud) est restée le premier marché de la marque britannique. Cependant, la Chine, le marché qui s’est remis le plus rapidement de la crise pandémique, a augmenté de 48% et est devenue la deuxième région la plus importante pour Bentley.

L’Europe, pour sa part, a connu une baisse de 18% par rapport à 2019, démontrant que cette région met plus de temps à se remettre de la crise pandémique.

Le SUV Bentayga reste le modèle le plus vendu de Bentley, représentant environ 37% du total. Cependant, malgré le retard dans le lancement du lifting, les ventes combinées de la Continental GT et de la Continental GT Convertible représentent 39% du total.

Bentley affirme également que la Flying Spur récemment lancée a reçu « un accueil phénoménal » de la part des clients, notamment en Chine, un marché où les berlines sont très appréciées.

