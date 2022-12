« Mâles Alpha », aurez-vous la saison 2 sur Netflix ?

« mâles alpha”, Série Netflix espagnole Créé par Alberto et Laura Caballero (« La que se avecina »), il n’a été créé que le 30 décembre 2022, mais les utilisateurs de la populaire plateforme de streaming et les fans de productions espagnoles demandent déjà un deuxième opus.

La fiction enregistrée jusqu’au vendredi 22 juillet 2022 a pour protagonistes Fernando Gil, María Hervás, Raúl Tejón, Kira Miró, Gorka Otxoa, Paula Gallego, Fele Martínez, Raquel Guerrero et Virginia Rodríguez.

Dans les 10 premiers épisodes, « mâles alpha» suit quatre amis dans la quarantaine qui doivent accepter que leurs privilèges d’être des hommes disparaissent et s’adapter aux changements sociaux, c’est-à-dire se débarrasser de leur machisme. Vont-ils y arriver ? Ensuite, y aura-t-il une deuxième saison?

« ALPHA MALE », AURA-T-IL UNE AUTRE SAISON ?

Jusqu’au moment, Netflix n’a fait aucune annonce sur l’avenir de la série espagnole, cependant, comme on le voit dans le dernier chapitre, il est possible que l’histoire de Pedro, Luis, Raúl et Santi se poursuive dans un nouveau lot d’épisodes, car ils ont encore un beaucoup à faire, à déconstruire.

A la fin de la première saison de « Alpha Males », Raúl commet une grave erreur, Daniela prend une décision radicale. Santi surprend Álex, mais pas de la meilleure façon, Luis et Esther organisent une fête d’anniversaire, et deux des protagonistes se séparent de leurs partenaires respectifs.

Les quatre amis terminent le cours Machirulos en déconstruction, mais bien qu’ils aient fait de grands progrès, ils ont encore un long chemin à parcourir. Deux d’entre eux ont réussi à récupérer leurs familles et les deux autres ont perdu leurs copines, mais est-ce définitif ?

Pour l’instant, Il ne reste plus qu’à attendre la réponse officielle de Netflixqui prend généralement quelques semaines pour évaluer la réaction du public et sur la base de ces chiffres, qu’il ne partage pas, décide de renouveler ou d’annuler une série.