Malenia in Elden Ring : comment vaincre le boss le plus coriace du jeu de rôle

Dans le monde de Anneau Elden de nombreux boss percutants guettent l’imprudent Tainted. L’un des ennemis les plus difficiles que vous puissiez affronter dans le jeu de rôle à succès est Malénie. Pour de nombreux joueurs, c’est même le patron le plus dur, que vous pouvez rencontrer dans le Land Between. Nous vous donnons ci-dessous quelques conseilspour mettre la puissante guerrière à genoux.

Malenia a une capacité moyenne

tu peux au Haligbaum trouver, un espace destiné exclusivement aux joueurs de haut niveau. Nous vous recommandons au moins niveau 130 aurait dû accomplir à Elden Ring avant de partir à l’extrême nord embarquer Vous pouvez les trouver presque en haut de la zone où ils rejoignent le Racines de l’arbre halig en attente d’un challenger digne de ce nom.

Malenia vous attaque principalement avec une longue épée dans sa main droite, qui a une portée considérable. Elle peut en faire avec ça attaques dévastatrices se déchaîner, mais ce n’est pas la raison principale pour laquelle de nombreux joueurs « Elden Ring » luttent avec ce duel. Le guerrier a notamment une compétence commune: À chaque rencontre, elle réussit, elle reconstitue son énergie vitale – cela s’applique à la fois à votre personnage et à toute invocation !

En raison de cette compétence unique, le combat contre Malenia peut se transformer en un affaire extrêmement longue sera. Vous devez également réfléchir à la façon dont vous voulez aller au combat. Nous vous recommandons un fantôme au maximum a appeler. Un bon choix pour ce duel Elden Ring est le larme d’imitation, qui devrait être au niveau +10. De plus, vos armes devraient provoquer des saignements, car le boss y est très vulnérable. serait utile le katana Bloody Streams, aussi +10. Alternativement sont aussi Attaques de givre très efficaces contre Malenia.

Il y a dans leur première phase deux attaquesauxquelles vous devez porter une attention particulière. Au premier elle lévite brièvement au-dessus de l’arène, puis se précipite vers vous aussi vite qu’ils faisant tournoyer son épée. Cette attaque consiste à trois actions consécutives. Si vous voyez l’attaque, vous devez soit mettre le plus de distance possible entre le boss et vous, soit parfaitement esquiver, en roulant vers Malenia. Si elle te frappe, elle devient ton personnage tuer très certainement.

Les attaques de Malenia ont vraiment du punch ! © Du logiciel/Bandai Namco

De plus, il y a une attaque dans laquelle ils t’attrape et te transperce avec son épée. Cette attaque inflige également des dégâts massifs et est presque toujours mortelle. Heureusement, tous leurs mouvements assez lisible Et avec beaucoup de pratique, vous pouvez facilement les éviter. De plus, Malenia se déplace principalement vers toi plutôt lentement. Vous pouvez utiliser ces petites pauses pour vous soigner. Attaquez-les constamment et ne leur laissez pas le temps de récupérer pour les achever !

Malenia utilise Scarlet Rot contre vous !

Une fois que vous les aurez mis à genoux, une courte cinématique commencera. En cela, votre adversaire se transforme et ça prend des ailes. Comme si cela ne suffisait pas, elle obtient également quelques nouvelles attaques en plus de cela. Elle tombera au sol au début de la phase et une grande floraison forme qui explose. Si vous êtes trop près de l’explosion, elle peut vous tuer ou avec vous pourriture écarlate infecter, rendant le combat encore plus difficile.

Dans la deuxième phase, Malenia peut utiliser Scarlet Rot © From Software/Bandai Namco

Vous pouvez faire cette attaque avec le bon timing Esquivez bien sans subir de dégâts. Fuis-la en diagonalelorsqu’elle se jette à terre et puis roulepour éviter l’explosion. Une fois les pétales disparus, vous pouvez retourner dans le Mêlée avec Malenia allez enfin mettre fin au combat. La plupart du temps, elle va mêmes attaques utiliser comme dans la première phase. Vous devriez donc déjà avoir développé un certain sentiment pour eux. Il se peut qu’ils Doppelganger se précipite sur vous puis se balance au coup de poing. Le timing compte ici !

Si vous avez utilisé votre larme d’imitation, celle-ci pendant la deuxième phase très probablement traité par le patron. Vous serez seul pour la dernière partie du duel. Si vous osez, vous pouvez aller au à l’offensive marcher. Sinon, attendez et esquivez leurs attaques et limitez-vous aux contre-attaques. N’oubliez pas que Malenia peut toujours se soigner en vous blessant avec ses coups !

Terminé, le boss le plus coriace « Elden Ring » est terminé ! © Du logiciel/Bandai Namco

Après un long combat, vous finirez par faire tomber le plus coriace des boss Elden Ring. Toutes nos félicitations! En récompense, vous recevrez majestueux 480 000 runes et l’écho de la déesse pourrie. Vous pouvez échanger cette dernière contre une invocation ou l’épée de Malenia à la Table Ronde.