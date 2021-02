Malcolm & Marie: voici ce que dit le critique du film de Zendaya sur Netflix

‘Malcolm et Marie’ atteint le service de streaming Netflix le week-end dernier et cela donne déjà beaucoup à parler parmi les téléspectateurs. Les stars de cinéma Zendaya Oui John David Washington, et a été réalisé, écrit et produit par Sam Levinson, le créateur de la série ‘Euphorie’ HBO avec l’actrice.

La bande, avec synopsis: « La relation d’un réalisateur et de sa petite amie est mise à rude épreuve lorsqu’ils rentrent chez eux après la première de leur film et attendent les réactions des critiques », a été secrètement filmé sous les mesures de sécurité contre le coronavirus en juillet 2020 et nous avons enfin le résultat.

Certains téléspectateurs ont déjà nominé les acteurs pour les prochains Oscars et laissé d’excellents commentaires approuvant le film de 106 minutes, mais ce n’était pas le même cas des critiques spécialisés, où il y a eu beaucoup de régularité en termes d’opinions: en Metacritic, il a une cote d’homologation 53/100 et en Rotten Tomatoes a une cote de 59%.







Médias comme Variété, film total Oui Screenrant ils ont donné le feu vert à la création de Levinson, tandis que The Guardian, IndiWire, IGN, The New Yorker Oui Le Washington Post ils pensent que le récit est rare, mais ses protagonistes sont ceux qui font respecter le film. Mais ils étaient plus durs Entertainment Weekly, Slant, Los Angeles Times, The Telegraph Oui Temps, commentant que il est totalement vide, avec un dialogue non pertinent, une histoire fragile et « plus préoccupé par son son que par ce qu’il dit ».

Il est clair que tout le monde ne doit pas l’aimer, mais c’est l’un des films Netflix qui a le plus divisé les critiques ces derniers temps. Vous pouvez voir à nouveau ‘Malcolm et Marie’ le film et peut-être que vous êtes d’accord avec l’un des critiques, ou peut-être que vous renforcez ce que vous avez déjà remarqué.