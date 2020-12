‘Malcolm & Marie’ n’est pas le seul film sur lequel Sam Levinson a collaboré avec son casting ‘Euphoria’

Ce n’est un secret pour personne que les acteurs et l’équipe de Euphorie sont incroyablement soudés. Zendaya a partagé à plusieurs reprises que Sam Levinson (qui a créé la série) avait réussi à lancer une série entière sans pommes pourries. De plus, en raison de la vulnérabilité Euphorie oblige, les acteurs ont très bien appris à se connaître et à cultiver des relations qui ressemblaient moins à des collègues de travail et plus familiales. Cela a amené la distribution et l’équipe à rester en contact malgré le fait que la production de la saison 2 soit interrompue en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19).

Saison 2 de Euphorie Tous les systèmes ont-ils fonctionné jusqu’à ce que la commande California Stay-At-Home soit émise et que la production s’arrête brusquement juste un jour avant qu’elle ne commence. Mais même si Levinson ne pouvait pas voir ses acteurs en personne, il s’est assuré de rester connecté avec certains d’entre eux par d’autres moyens. En fait, Levinson et Zendaya communiquaient presque quotidiennement via des appels téléphoniques. Alors que les jours se transformaient en semaines et les semaines en mois, Zendaya a avoué qu’elle manquait d’agir et de créer. Ainsi, Levinson s’est mis à l’écriture Malcolm et Marie.

Sam Levinson a collaboré avec sa famille ‘Euphoria’ pour créer ‘Malcolm & Marie’

Malcolm et Marie, qui a été réalisé en secret, est devenu l’un des tout premiers projets à être tourné en quarantaine au milieu de la pandémie. Pour le film, Levinson a également utilisé quelques membres d’équipage de son Euphorie l’équipe qui était sans emploi pour aider à tourner le projet. Avec un casting et une équipe limités, Zendaya a décrit l’expérience comme une expérience similaire au théâtre, notant également qu’il y avait eu beaucoup de collaboration. Mais comment Levinson décrit-il le film?

«Je voulais faire un film qui me faisait vraiment peur en tant que cinéaste, dans le sens où c’est un lieu, deux acteurs, un film en noir et blanc, deux semaines pour tourner», a déclaré Levinson. Malcolm et Marie dans une interview avec GQ. «Et le défi était de savoir comment faire un film sous ces contraintes, que si vous le regardiez, vous ne sauriez jamais qu’il a été réalisé sous ces contraintes. C’est aussi romantique, avec lequel j’ai flirté en quelque sorte Euphorie mais jamais engagé avant celui-ci.

Quand est-ce que Malcolm & Marie est présenté en première sur Netflix?

Il semble que Levinson et Zendaya ont un autre succès avec Malcolm et Marie. Le film a déclenché une guerre d’enchères entre les plateformes de streaming que Netflix a finalement gagnée. Le géant du streaming aurait payé 30 millions de dollars pour le droit de distribution du film et il devrait actuellement être diffusé exclusivement sur leur plate-forme en février 2021.

Mais Malcolm et Marie n’est pas le seul film sur lequel Levinson collabore avec son Euphorie famille. Le réalisateur a également déclaré qu’il travaillait actuellement sur un autre film avec Hunter Schafer, qui joue le bien-aimé Jules dans la série.

Le créateur d’Euphoria écrit également un film avec Hunter Schafer

«J’ai écrit un film avec Hunter [Schafer], dont je suis très enthousiasmé, alors nous parlons assez souvent », a déclaré Levinson, notant également que lui et Schafer ont co-écrit le prochain épisode de Euphorie. De toute évidence, Levinson est passionné par la collaboration avec son Euphorie famille. Nous avons personnellement hâte de voir ce qu’il a d’autre en réserve pour les fans.