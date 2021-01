Malcolm & Marie: Bande-annonce de la bande filmée en quarantaine

Le cinéaste Sam Levinson aurait filmé en pleine pandémie et avec des ressources, du personnel et des acteurs très limités, un film intitulé «Malcolm et Marie« , Qui a été réalisée par Zendaya et John David Washington.

La curiosité d’être un film tourné à cent pour cent pendant le plus haut pic de la pandémie aurait provoqué un fort différend entre les services de streaming qui voulaient l’avoir dans leur catalogue, entraînant Netflix étant le vainqueur, se préparant pour sa première mondiale le mois prochain avec une première bande-annonce du film.

Le film raconte l’histoire de Malcolm, un cinéaste qui rentre chez lui avec sa petite amie Marie la première de son dernier film et attend une réponse critique. La soirée prendra une tournure inattendue au cours de la conversation entre les deux lorsque quelques secrets et révélations commenceront à émerger sur leur relation, qui est sur le point d’être mise à l’épreuve.

Levinson jouit d’une popularité récente en tant que créateur, scénariste et réalisateur de « Euphorie« , Série String HBO dans laquelle Zendaya joue le rôle principal dans une histoire d’adolescents qui, à travers une vie pleine de sexe, de dépendances et de traumatismes personnels, cherchent à trouver leur identité devant la société.

Actuellement, la deuxième saison de « Euphorie«A subi un retard dans sa création en raison des complications causées par la pandémie. En décembre dernier, un épisode spécial entre les saisons aurait été publié, tandis qu’un deuxième spécial axé sur le personnage de Chasseur Schafer déjà en cours.

« Malcolm et Marie”A été produit par Washington et Zendaya près de Levinson et Kevin Turen, programmant sa première pour le 5 février.