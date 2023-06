Malcolm in the Middle Revival est en cours d’élaboration par Bryan Cranston

Bryan Cranston, lauréat d’un Emmy Award et célèbre acteur, a révélé qu’il travaillait actuellement sur un scénario pour un Malcolm au milieu la relance. Lors d’une récente apparition sur Watch What Happens Live avec Andy Cohen, on a demandé à Cranston quelle était la probabilité qu’il pense qu’un Malcolm au milieu retour est, l’acteur déclarant que, sur dix, il donnerait à la probabilité d’un tel projet un score prometteur.







« Oui, je dirais que sur une échelle de 1 à 10, je dirais un 8 que nous ferons une réunion, un film ou une émission ou quelque chose comme ça. Et oui, nous avons travaillé sur des concepts d’histoire, d’intrigues et de choses comme ça. »

D’une durée de sept saisons entre 2000 et 2006, Malcolm au milieu suit Frankie Muniz en tant qu’enfant du milieu titulaire, Malcolm, un adolescent quelque peu normal qui teste au niveau du génie, et sa famille dysfonctionnelle. Composé de Lois (Jane Kaczmarek), une mère impétueuse et autoritaire, d’un père maladroit, immature et aimant, Hal (Bryan Cranston), et des trois frères de Malcolm, Francis (Christopher Masterson), Reese (Justin Berfield) et Dewey (Erik Par Sullivan), Malcolm au milieu reste un favori de la sitcom, beaucoup se sont demandé si la série reviendrait aux côtés de tous les autres réveils sur petit écran qui se produisent actuellement.

Le rôle de Cranston en tant que Hal dans Malcolm au milieu est ce pour quoi l’acteur était le plus connu avant sa performance stellaire dans la série AMC Breaking Badet ce serait certainement un plaisir pour la foule de le voir revenir à ses racines comiques.

Bryan Cranston veut voir Malcolm et sa famille toutes ces années plus tard

Ce n’est pas la première fois que Bryan Cranston taquine un retour pour Malcolm au milieu. L’acteur a déclaré plus tôt cette année qu’il aimerait revoir la famille toutes ces années plus tard et s’intéresse à ce qu’ils ont fait. «Je suis curieux de connaître cette famille 20 ans plus tard. Que leur est-il arrivé? Où sont-elles? Que font les enfants ? Ce sont des hommes adultes maintenant », a-t-il dit, taquinant peut-être ce que le renouveau sur lequel il travaille actuellement impliquera.

Cranston a récemment déclaré qu’il ferait une pause dans ses activités d’acteur au cours des prochaines années, et bien que beaucoup aient pris cela à tort alors qu’il annonçait sa retraite, l’acteur a depuis précisé que ce n’était pas le cas. L’acteur acclamé par la critique a plusieurs projets en cours, rejoignant Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Edward Norton, Adrien Brody, Liev Schreiber, Hope Davis, Maya Hawke, Steve Carell, Matt Dillon, Hong Chau, Willem Dafoe, Margot Robbie et Jeff Goldblum dans le film du réalisateur Wes Anderson Ville d’astéroïdes.

Cranston jouera également un rôle dans le prochain film d’espionnage du réalisateur Matthew Vaughn, Argyleaux côtés d’Henry Cavill en tant qu’espion de classe mondiale souffrant d’amnésie qui est amené à croire qu’il est un romancier d’espionnage à succès. Argyle est prévu pour être publié aux États-Unis le 2 février 2024 par Universal Pictures.