Malcolm in the Middle : Où streamer la série : Netflix, Disney, HBO Max ou Prime Video ?

Il y a des séries qui ne se démodent pas malgré les années et sans aucun doute l’une d’entre elles est « Malcolm au milieu » (Malcolm au milieu), une sitcom familiale dysfonctionnelle qui a fait rire plusieurs générations. Étaient 7 saisons durant lesquelles Malcolm était à l’antennedu 9 janvier 2000 au 14 mai 2006 Et si vous souhaitez revoir chaque chapitre, nous vous indiquons ici où il est disponible en ligne.

La série Malcolm in the Middle met en vedette Frankie Muniz dans le rôle de Malcolm et de ses frères Francis (Christophe Masterson) Dewey (Erik Per Sullivan) et reese (Justin Berfield), avec ses parents, Loïs (Jane Kaczmarek) et hal (Bryan Craston).

Combien y a-t-il de saisons et d’épisodes dans « Malcolm in the Middle » ?

Ils sont 7 saisons et un total de 151 épisodesd’une durée d’environ 22 minutes chacune.

Où regarder Malcolm in the Middle en ligne ?

Si vous voulez vous sentir à nouveau comme un adolescent qui doit supporter les excentricités de sa vie et de sa famille, la fiction de la série « Malcolm in the Middle » qui Il a été diffusé à l’origine sur le réseau FOX. est désormais disponible en streaming. « Malcolm au milieu » Il peut être vu complet en ligne sur la plateforme Disney +. Vous pouvez donc construire un marathon avec tous ses chapitres.

