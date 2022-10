Malcolm in the Middle : Bryan Cranston planche sur un retour de la série

L’acteur Frankie Munizsurtout connu pour avoir joué dans »Malcolm au milieu », vient de confirmer que Bryan Cranston travaille sur un nouveau redémarrage de la série. Au cours d’une interview, Muniz a évoqué son enthousiasme à l’idée de revenir jouer Malcolm aux côtés de la distribution originale de la série, déclarant plus tard que Cranston travaillait déjà sur un scénario.

« Je sais que Bryan Cranston aime vraiment l’idée et écrit le scénario et fait en sorte que tout fonctionne », a déclaré Muniz. « Donc, il pourrait y avoir quelque chose. Je serais à 100%. Mais je ne sais pas, nous verrons ce qui se passera. » Pour le moment, Cranston n’a pas commenté l’affaire, il n’y a donc toujours pas de confirmation officielle d’un retour de »Malcolm in the Middle ».

La série comique comptait un total de 151 épisodes répartis sur sept saisons. Muniz a expliqué que pendant la durée de l’enregistrement et de la diffusion de la série, il ne s’est pas donné pour tâche de la voir, mais l’a plutôt revisitée longtemps plus tard.

« Quand je tournais la série, j’étais évidemment un enfant », a expliqué Muniz. « Je n’ai pas vraiment regardé la série quand elle était diffusée, mais je l’ai regardée avec ma femme depuis. Nous avons regardé les 151 épisodes… J’ai réalisé, ‘Wow, c’est ce que nous faisions’… Comme un fan, j’aimerais savoir ce que fait la famille jusqu’à présent. »

Créé par Boomer de Linwood, » Malcom in the Middle » a été diffusé sur Fox des années 2000 à 2006, mettant en vedette une famille dysfonctionnelle de la classe moyenne. Ici, nous rencontrons Malcolm, un lycéen de génie qui commence à remettre en question tout ce qui l’entoure.

En plus de Muniz dans le rôle de Malcolm, la série mettait en vedette Bryan Cranston dans le rôle de Hal, Jane Kaczmarek comme Lois, Christopher Kennedy Masterson comme François, Justin Berfield comme Reese et Erik Per Sullivan comme Dewey.

» Malcolm in the Middle » est actuellement l’une des séries les plus reconnues au monde, ayant une grande présence parmi le public latino-américain. La série a réussi à remporter plusieurs prix, tels qu’un Peabody Award, sept Emmy Awards, un Grammy Award et sept nominations aux Golden Globe.

Les sept saisons de »Malcolm in the Middle » sont disponibles sur Disney+.